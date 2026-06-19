«Αφαντη» η βρύση

Εδώ και ενάμιση χρόνο η βρύση πόσιμου νερού στο ύψος της Βουλγαροκτόνου στη Ναυαρίνου παραμένει «άφαντη», με τη βάση της να έχει μετατραπεί σε σημείο εναπόθεσης απορριμμάτων.

Πρόκειται για ένα μικρό ζήτημα της καθημερινότητας που, ωστόσο, παραμένει άλυτο για μεγάλο χρονικό διάστημα και περιμένει την απαραίτητη παρέμβαση ώστε να αποκατασταθεί η λειτουργία της βρύσης και η εικόνα του συγκεκριμένου σημείου.