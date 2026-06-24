Φύτευση δέντρων χωρίς σαφές σχέδιο

Οι αναπλάσεις στο κέντρο της Καλαμάτας, πέρα από τη σαφή τους στόχευση για ενίσχυση της βιώσιμης κινητικότητας και τον σεβασμό στον πεζό, αναδεικνύουν και ένα κρίσιμο ζήτημα ισορροπίας με την τοπική οικονομική δραστηριότητα.

Στην οδό Νέδοντος, η φύτευση δέντρων χωρίς σαφές χωρικό σχέδιο (δεν ισχύουν τα ίδια μέτρα κατά μήκος του δρόμου) και χωρίς πρόβλεψη για τη μελλοντική ανάπτυξή τους, αναμένεται να δημιουργήσει πρακτικά προβλήματα ορατότητας και λειτουργικότητας. Ενδεικτική είναι η περίπτωση σταυρού φαρμακείου, ο οποίος κινδυνεύει να καταστεί μη ευδιάκριτος μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Το ζητούμενο στις παρεμβάσεις αστικού σχεδιασμού δεν είναι μόνο η αισθητική αναβάθμιση, αλλά και η πρόβλεψη για τη συμβίωση δημόσιου χώρου και εμπορικής δραστηριότητας, ώστε οι αναπλάσεις να λειτουργούν υπέρ της πόλης συνολικά και όχι αποσπασματικά.