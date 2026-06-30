Η πτώση πινακίδας οδικής σήμανσης στη διασταύρωση των οδών Κορώνης και Ρήγα Φεραίου το περασμένο Σαββατοκύριακο, ευτυχώς χωρίς να τραυματιστεί κάποιος πεζός, αναδεικνύει ένα ζήτημα που δεν πρέπει να περάσει απαρατήρητο.

Το περιστατικό αποτελεί υπενθύμιση ότι απαιτείται άμεσος έλεγχος της στατικότητας και της κατάστασης όλων των αντίστοιχων πινακίδων από την αρμόδια υπηρεσία, καθώς αρκετές εμφανίζουν ήδη εμφανή κλίση. Η πρόληψη είναι η μόνη ασφαλής επιλογή, πριν ένα παρόμοιο συμβάν έχει δυσάρεστες συνέπειες.

Τ.Αν.