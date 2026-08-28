Αισιοδοξία για συμπληρωματική σύμβαση

Αισιόδοξος για την εξασφάλιση συμπληρωματικής χρηματοδότησης για το πρώην Πολυκλαδικό εμφανίστηκε χθες ο δήμαρχος Καλαμάτας, Θανάσης Βασιλόπουλος, επισημαίνοντας ότι τα προβληματικά σημεία στο σχολικό συγκρότημα είναι αρκετά και δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν στο σύνολό τους με την υφιστάμενη εργολαβία.