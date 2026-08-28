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Παρασκευή, 28 Αυγούστου 2026 19:38

Αισιοδοξία για συμπληρωματική σύμβαση

Γράφτηκε από τον

Αισιοδοξία για συμπληρωματική σύμβαση

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Αισιόδοξος για την εξασφάλιση συμπληρωματικής χρηματοδότησης για το πρώην Πολυκλαδικό εμφανίστηκε χθες ο δήμαρχος Καλαμάτας, Θανάσης Βασιλόπουλος, επισημαίνοντας ότι τα προβληματικά σημεία στο σχολικό συγκρότημα είναι αρκετά και δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν στο σύνολό τους με την υφιστάμενη εργολαβία.

Ο ίδιος τόνισε ότι απαιτούνται επιπλέον πόροι και, κατά συνέπεια, συμπληρωματική σύμβαση, εκτιμώντας ότι υπάρχει η δυνατότητα να εξασφαλιστεί ένα ικανοποιητικό πρόσθετο ποσό για την κάλυψη περισσότερων αναγκών.

Τ.Αν.

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