Αισιοδοξία για συμπληρωματική σύμβαση

19:38 28/08
Ο ίδιος τόνισε ότι απαιτούνται επιπλέον πόροι και, κατά συνέπεια, συμπληρωματική σύμβαση, εκτιμώντας ότι υπάρχει η δυνατότητα να εξασφαλιστεί ένα ικανοποιητικό πρόσθετο ποσό για την κάλυψη περισσότερων αναγκών.
Τ.Αν.
Αισιόδοξος για την εξασφάλιση συμπληρωματικής χρηματοδότησης για το πρώην Πολυκλαδικό εμφανίστηκε χθες ο δήμαρχος Καλαμάτας, Θανάσης Βασιλόπουλος, επισημαίνοντας ότι τα προβληματικά σημεία στο σχολικό συγκρότημα είναι αρκετά και δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν στο σύνολό τους με την υφιστάμενη εργολαβία.
Ο ίδιος τόνισε ότι απαιτούνται επιπλέον πόροι και, κατά συνέπεια, συμπληρωματική σύμβαση, εκτιμώντας ότι υπάρχει η δυνατότητα να εξασφαλιστεί ένα ικανοποιητικό πρόσθετο ποσό για την κάλυψη περισσότερων αναγκών.
Τ.Αν.