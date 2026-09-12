Μόνιμος σκουπιδότοπος

15:57 12/09
Ο Δήμος τον καθαρίζει ανά τακτά χρονικά διαστήματα, αλλά ασυνείδητοι συμπολίτες μας τον “αποκαθιστούν” μετά από λίγες ημέρες. Ο Δήμος οφείλει να δώσει τέλος στον σκουπιδότοπο του πιο σημαντικού εθνικού δρόμου της Μεσσηνίας.
Γ.Σ.
Σκουπιδότοπος της ντροπής στον εθνικό δρόμο, στο ύψος της Σπερχογείας, σε κοντινή απόσταση από το Νοσοκομείο Καλαμάτας.
Ο Δήμος τον καθαρίζει ανά τακτά χρονικά διαστήματα, αλλά ασυνείδητοι συμπολίτες μας τον “αποκαθιστούν” μετά από λίγες ημέρες. Ο Δήμος οφείλει να δώσει τέλος στον σκουπιδότοπο του πιο σημαντικού εθνικού δρόμου της Μεσσηνίας.
Γ.Σ.