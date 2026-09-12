Μόνιμος σκουπιδότοπος

Σκουπιδότοπος της ντροπής στον εθνικό δρόμο, στο ύψος της Σπερχογείας, σε κοντινή απόσταση από το Νοσοκομείο Καλαμάτας.

Ο Δήμος τον καθαρίζει ανά τακτά χρονικά διαστήματα, αλλά ασυνείδητοι συμπολίτες μας τον “αποκαθιστούν” μετά από λίγες ημέρες. Ο Δήμος οφείλει να δώσει τέλος στον σκουπιδότοπο του πιο σημαντικού εθνικού δρόμου της Μεσσηνίας.

Γ.Σ.