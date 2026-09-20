Στα 5 ευρώ ανά μέτρο η τιμή για το πανηγύρι των Γαργαλιάνων

Επίσης καθορίστηκε τιμή 2 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο παραχωρηθέντος χώρου, για το χώρο στον οποίο θα εγκατασταθεί το Λούνα Πάρκ ή άλλα ψυχαγωγικά παίγνια, με μέγιστη παραχώρηση χώρου τα 2.000 τμ.

Η απόφαση αυτή πάρθηκε από τη Δημοτική Επιτροπή Τριφυλίας που έκανε ομόφωνα δεκτή τη σχετική απόφαση του Συμβουλίου της ΔΚ Γαργαλιάνων.

Στην απόφαση του συμβουλίου χαρακτηριστικά τονίζεται ότι «Παρά το γεγονός ότι το τέλος ήταν σχετικά χαμηλό, η εμποροπανήγυρη δεν πραγματοποιήθηκε κατά το προηγούμενο έτος. Επιπλέον, από σημαντικό αριθμό μικροπωλητών εκφράστηκε η άποψη ότι ο συγκεκριμένος χώρος δεν ήταν κατάλληλος για την ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία της εμποροπανήγυρης και ζητήθηκε η επανεξέταση του χώρου διεξαγωγής της.

Με την υπ.αριθμ. 16/2026 απόφαση μας προτείναμε νέο χώρο διεξαγωγής. Είχαμε πρόταση από τους μικροπωλητές για μεταφορά της εμποροπανήγυρης στις αρχές Νοεμβρίου, καθώς και για την επαναφορά της διεξαγωγής της στην κεντρική οδό Νικολοπούλου.

Λαμβάνοντας υπόψη τον παραδοσιακό χαρακτήρα της εμποροπανήγυρης, τη σύνδεσή της με τον εορτασμό του Πολιούχου και την τοπική παράδοση, αποφασίσαμε ότι η διεξαγωγή της κατά το καθιερωμένο χρονικό διάστημα είναι προτιμότερη και ανταποκρίνεται περισσότερο στον χαρακτήρα του θεσμού. Επιπλέον, η περίοδος των αρχών Νοεμβρίου συμπίπτει με την έναρξη της περιόδου συγκομιδής της ράβδου στην ευρύτερη περιοχή, γεγονός που εκτιμήθηκε ότι θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τη συμμετοχή των κατοίκων. Όσον αφορά την πρόταση για επαναφορά της εμποροπανήγυρης στην οδό Νικολοπούλου, λήφθηκε υπόψη ότι πρόκειται για κεντρική οδό, η οποία εξυπηρετεί τη διέλευση μεγάλων οχημάτων, με αποτέλεσμα η πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας της για τη διεξαγωγή της εμποροπανήγυρης να δημιουργεί σημαντικές κυκλοφοριακές δυσχέρειες και προβλήματα στην απρόσκοπτη διέλευση των οχημάτων. Παράλληλα, κατά την προηγούμενη διεξαγωγή της εμποροπανήγυρης στον συγκεκριμένο χώρο είχαν υποβληθεί έγγραφες διαμαρτυρίες από μεγάλο αριθμό κατοίκων της περιοχής σχετικά με τις επιπτώσεις από τη χρήση της οδού για τον συγκεκριμένο σκοπό.

Για τους ανωτέρω λόγους, θεωρήσαμε ότι η επαναφορά της εμποροπανήγυρης στην οδό Νικολοπούλου δεν αποτελεί την πλέον πρόσφορη επιλογή και προτείναμε την εξέταση νέου χώρου διεξαγωγής.

Έτσι αποφασίσαμε ομόφωνα να προταθεί ως χώρος διεξαγωγής της εμποροπανήγυρης η οδός Δ. Μπρίσκα, από την κεντρική πλατεία έως την πλατεία Γουρδουβέλη, καθώς και τα κατάλληλα κάθετα τμήματα των παρακείμενων οδών και παρόδων».

Τονίζεται επίσης ότι «Η ανωτέρω πρόταση διατυπώθηκε με γνώμονα τη δημιουργία ενός πιο λειτουργικού και συγκεντρωμένου χώρου για τη διεξαγωγή της εμποροπανήγυρης, τη διευκόλυνση της προσέλευσης του κοινού και της εξυπηρέτησης των μικροπωλητών και την καλύτερη δυνατή οργάνωση της αγοράς.

Η προτεινόμενη νέα χωροθέτηση τέθηκε υπόψη των ενδιαφερόμενων μικροπωλητών και των εκπροσώπων τους, προκειμένου να διατυπώσουν τις απόψεις και τις παρατηρήσεις τους σχετικά με την καταλληλότητα του προτεινόμενου χώρου. Ωστόσο, δεν συμφώνησαν με την προτεινόμενη νέα χωροθέτηση και εμμένουν στο αίτημά τους για την επαναφορά της υφιστάμενης χωροθέτησης στην οδό Νικολοπούλου.

Προτείνω να διατηρήσουμε και εμείς την άποψη ότι η οδός Νικολοπούλου αποτελεί κεντρική οδό, η οποία εξυπηρετεί τη διέλευση μεγάλων οχημάτων, με αποτέλεσμα η πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας της για τη διεξαγωγή της εμποροπανήγυρης να δημιουργεί σημαντικές κυκλοφοριακές δυσχέρειες και προβλήματα στην απρόσκοπτη διέλευση των οχημάτων».

Τέλος να σημειώσουμε ότι η χρονική περίοδος της εμποροπανήγυρης καθορίστηκε από τις 2 – 9 Οκτωβρίου στο πλαίσιο του εορτασμού του Πολιούχου της πόλης Διονυσίου Αρεοπαγίτη.

Κ.Μπ.