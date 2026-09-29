Αποκατάσταση πριν γίνει το κακό

Ξηλώθηκαν οι κώνοι και τα πράγματα είναι πλέον ακόμα πιο επικίνδυνα, στο σπασμένο γεφυράκι που έχει υποστεί και καθίζηση, στο αποστραγγιστικό κανάλι, στον Μπουρνιά της Καλαμάτας, δίπλα στον ποταμό Αρι, στον δρόμο προς και από τον Βιολογικό Καθαρισμό.