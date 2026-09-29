eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου 2026 16:25

Αποκατάσταση πριν γίνει το κακό

Γράφτηκε από τον

Αποκατάσταση πριν γίνει το κακό

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Ξηλώθηκαν οι κώνοι και τα πράγματα είναι πλέον ακόμα πιο επικίνδυνα, στο σπασμένο γεφυράκι που έχει υποστεί και καθίζηση, στο αποστραγγιστικό κανάλι, στον Μπουρνιά της Καλαμάτας, δίπλα στον ποταμό Αρι, στον δρόμο προς και από τον Βιολογικό Καθαρισμό.

Ο Δήμος ή ο ΓΟΕΒ οφείλουν άμεσα να επέμβουν, για να αποκλείσουν τον χώρο και να αποκαταστήσουν τη ζημιά, πριν γίνει κάποιο κακό.
Γ.Σ.

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