Ξαναβάφτηκε η οτομοτρίς

Η ιστορική οτομοτρίς, το τρένο που συνέδεσε πόλεις και χωριά της Πελοποννήσου με την Αθήνα τις δεκαετίες του 1970 και του 1980, ξαναβάφτηκε και ομόρφυνε στο υπαίθριο μουσείο, στο Πάρκο Σιδηροδρόμων Καλαμάτας.

Ελπίζουμε αυτή τη φορά η ζωντανή ιστορία του τρένου στην περιοχή μας να τύχει του σεβασμού και της προστασίας, που πρέπει και μην πέσει θύμα “καλλιτεχνών” και κάθε είδους ασυνείδητων και μπαχαλάκηδων.

Γ.Σ.