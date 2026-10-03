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Σάββατο, 03 Οκτωβρίου 2026 11:20

Πυροσβεστική: 34 κλήσεις για κοπές δέντρων και αφαιρέσεις αντικειμένων λόγω των ισχυρών ανέμων στην Αττική

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Πυροσβεστική: 34 κλήσεις για κοπές δέντρων και αφαιρέσεις αντικειμένων λόγω των ισχυρών ανέμων στην Αττική

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Συνολικά 34 κλήσεις έχει δεχθεί το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος για την Αττική από χθες περίπου στις 07:30 έως σήμερα, περίπου στις 06:00 λόγω ισχυρών ανέμων σε διάφορες περιοχές.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, οι κλήσεις αφορούν κοπές δέντρων και αφαιρέσεις αντικειμένων.

Ειδικότερα , μετά από σχετικές ενέργειες σε διάφορες περιοχές της Αττικής πραγματοποιήθηκαν:

- 21 κοπές δέντρων και

- 7 αφαιρέσεις αντικειμένων.

Επιπλέον λόγω των έντονων βροχοπτώσεων στην Περιφέρεια Κρήτης το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος έχει δεχθεί 31 κλήσεις.

Σημειώνεται ότι τα φαινόμενα στην Κρήτη αναμένονται ισχυρά έως τις απογευματινές ώρες σήμερα.

Όπως επισημαίνεται από την Πυροσβεστική οι δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος σε όλη την Περιφέρεια Κρήτης παραμένουν ισχυρές ενώ σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκονται όλοι οι συναρμόδιοι φορείς.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

 

Κατηγορία ΕΛΛΑΔΑ
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