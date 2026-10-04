Το κόστος συνεχίζεται

Σήμερα, στην εποχή του 112, των GPS και της άμεσης ενημέρωσης από τα κινητά τηλέφωνα, η χρησιμότητά τους γίνεται ακόμη πιο αμφίβολη. Η Περιφέρεια υπογράφει νέα σύμβαση για τεχνική υποστήριξη και επαναλειτουργία τους, καθώς το σύστημα έχει τεθεί εκτός λειτουργίας. Τα χρήματα για τη συντήρηση και λειτουργία του θα μπορούσαν πιθανότατα να κατευθυνθούν σε ουσιαστικότερες ανάγκες του οδικού δικτύου. Υπάρχει βέβαια και η άλλη πλευρά. Δύσκολα αποφασίζεις να εγκαταλείψεις ή να ξηλώσεις 25 πινακίδες που κόστισαν περίπου 1,5 εκατ. ευρώ. Κάπως έτσι, το αρχικό κόστος γεννά και το επόμενο.