Επιστολή στον πρωθυπουργό

14:15 06/11
Του προσέφερε τοπικά προϊόντα, τη σημαία των προγόνων - αγωνιστών της Μάνης, μια εικόνα της Παναγίας Γιάτρισσας και μια επιστολή από τους κατοίκους της Μάνης, όπως ανέφερε.
Τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη περίμενε και συνάντησε χθες το μεσημέρι, στην παραλία της Καλαμάτας, στο “Πανελλήνιο”, η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Δυτικής Μάνης Σωτηρία Κολοκοτρώνη.
Του προσέφερε τοπικά προϊόντα, τη σημαία των προγόνων - αγωνιστών της Μάνης, μια εικόνα της Παναγίας Γιάτρισσας και μια επιστολή από τους κατοίκους της Μάνης, όπως ανέφερε.