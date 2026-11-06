eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Παρασκευή, 06 Νοεμβρίου 2026 14:15

Επιστολή στον πρωθυπουργό

Γράφτηκε από τον

Επιστολή στον πρωθυπουργό

Premium Strom

Τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη περίμενε και συνάντησε χθες το μεσημέρι, στην παραλία της Καλαμάτας, στο “Πανελλήνιο”, η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Δυτικής Μάνης Σωτηρία Κολοκοτρώνη.

Του προσέφερε τοπικά προϊόντα, τη σημαία των προγόνων - αγωνιστών της Μάνης, μια εικόνα της Παναγίας Γιάτρισσας και μια επιστολή από τους κατοίκους της Μάνης, όπως ανέφερε.

Κατηγορία Σχόλια
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις