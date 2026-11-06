Επιστολή στον πρωθυπουργό

Τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη περίμενε και συνάντησε χθες το μεσημέρι, στην παραλία της Καλαμάτας, στο “Πανελλήνιο”, η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Δυτικής Μάνης Σωτηρία Κολοκοτρώνη.

Του προσέφερε τοπικά προϊόντα, τη σημαία των προγόνων - αγωνιστών της Μάνης, μια εικόνα της Παναγίας Γιάτρισσας και μια επιστολή από τους κατοίκους της Μάνης, όπως ανέφερε.