Εχει ξεφύγει η κατάσταση με τον χώρο των κλαδεμάτων του Δήμου Καλαμάτας, βόρεια από τα Συνεργεία και κάτω από τη μεγάλη γέφυρα του περιφερειακού αυτοκινητόδρομου.

Κάθε είδους σκουπίδια, άχρηστα αντικείμενα και μπάζα, μαζί με κλαδέματα, έχουν κατακλύσει τον χώρο και έχουν φθάσει σχεδόν μέχρι τον δρόμο. Είναι εικόνα ντροπής και βρωμιάς, χειρότερα από κάθε άλλη φορά.

Γ.Σ.