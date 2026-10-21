Η εξέγερση και το μέλλον του κοινωνικού κράτους

Μια απλή περιήγηση στα κοινωνικά δίκτυα της Μεσσηνίας, όπου λίγο πολύ όλοι γνωριζόμαστε, αρκεί για να διαπιστώσει κανείς ότι η στάση απέναντι στις διαδηλώσεις και τα βίαια επεισόδια στη Γαλλία είναι σε μεγάλο βαθμό προκαθορισμένη. Τα πολιτικά στρατόπεδα εξακολουθούν να οριοθετούνται από το δημοψήφισμα του 2015.

Οι περισσότεροι υποστηρικτές του «όχι» επικροτούν τις κινητοποιήσεις και προσδοκούν την εξάπλωσή τους στην Ελλάδα. Ορισμένοι ονειρεύονται την επικράτηση των εξεγερμένων, ενώ άλλοι προσβλέπουν στη συσπείρωση της φοβισμένης μεσαίας τάξης γύρω από μια συντηρητική, εθνικιστική κυβέρνηση.

Αντίθετα, οι περισσότεροι υποστηρικτές του «ναι» προβληματίζονται για τη βία και επιμένουν ότι τα προβλήματα της δημοκρατίας απαιτούν θεσμικές και πολιτικές λύσεις. Στο εσωτερικό των δύο στρατοπέδων υπάρχουν βεβαίως μεγάλες ιδεολογικές διαφορές και αντικρουόμενα συμφέροντα. Εκπρόσωποι της κατεστημένης τάξης πραγμάτων βρίσκονται και στις δύο πλευρές. Ορισμένοι θεωρούν ότι τα συμφέροντά τους διασφαλίζονται καλύτερα από τη φιλελεύθερη δημοκρατία, ενώ άλλοι πιστεύουν ότι μια αυταρχική κυβέρνηση θα προστάτευε αποτελεσματικότερα την οικονομική και κοινωνική τους ισχύ.

Πίσω από αυτές τις αντιπαραθέσεις υπάρχει μια κοινή διαπίστωση. Τα μεγάλα προβλήματα της Γαλλίας, της Ελλάδας και συνολικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιμετωπίζονται εξαιρετικά δύσκολα. Οι φίλοι της εξέγερσης αμφισβητούν τη δυνατότητα επίλυσής τους μέσα στο πλαίσιο της φιλελεύθερης δημοκρατίας. Οι υπερασπιστές της αναγνωρίζουν επίσης ότι το δημογραφικό πρόβλημα, η τεχνολογική υστέρηση και η χαμηλή παραγωγικότητα αποτελούν τεράστιες προκλήσεις.

Αξίζει πάντως να προβληματιστούμε γιατί η Γαλλία, μια χώρα με ιδιαίτερα ανεπτυγμένο κοινωνικό κράτος, δοκιμάζεται από τόσο έντονες κοινωνικές συγκρούσεις, ενώ αυταρχικά καθεστώτα με ελάχιστες κοινωνικές παροχές αποφεύγουν αντίστοιχες δημόσιες αμφισβητήσεις. Ενδεχομένως, ανεξάρτητα από τις προθέσεις των εξεγερμένων και των αντιπάλων τους, το μεγαλύτερο διακύβευμα να είναι η επιβίωση του ευρωπαϊκού κοινωνικού κράτους. Οι δημογραφικές και οικονομικές πιέσεις περιορίζουν ήδη τα περιθώρια χρηματοδότησής του. Και σύμφωνα με τις σημερινές ενδείξεις, ένα ιδιαίτερα ανησυχητικό ενδεχόμενο είναι η Ευρώπη να οδηγηθεί σε περισσότερη αυταρχικότητα και λιγότερη κοινωνική προστασία. Σε μια τέτοια εξέλιξη, χαμένοι θα είναι τελικά τόσο οι εξεγερμένοι όσο και όσοι σήμερα ζητούν την βίαιη καταστολή τους.

σ.σ. η φωτογραφία είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης

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