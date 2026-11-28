Η παραχώρηση του Αεροδρομίου Καλαμάτας, η χθεσινή υπογραφή της σύμβασης για το Μιναγιώτικο Φράγμα, η δημιουργία τουριστικής σχολής σε συνεργασία της Costa Navarino και του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος και η δρομολόγηση της επένδυσης για τη δημιουργία θερμοκηπιακής μονάδας 200 στρεμμάτων στον Μελιγαλά είναι μερικές από αυτές. Ταυτόχρονα κατασκευάζονται ο δρόμος Καλαμάτα – Ριζόμυλος – Πύλος – Μεθώνη και η παράκαμψη της Γιάλοβας, ενώ ακόμα και το αρδευτικό δίκτυο του Φιλιατρινού φράγματος έχει μπει στο αυλάκι.

Αν όλα αυτά είχαν ολοκληρωθεί πριν από τη χρεοκοπία του 2010, η οικονομική και κοινωνική πραγματικότητα της Μεσσηνίας θα ήταν σήμερα πολύ διαφορετική. Είναι επομένως δικαιολογημένες οι επιφυλάξεις μεγάλου μέρους της μεσσηνιακής κοινωνίας για τους ρυθμούς υλοποίησης των έργων και των επενδύσεων στην Ελλάδα. Και οι επιφυλάξεις αυτές αφορούν εξίσου τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, καθώς πολλές επενδύσεις καθυστερούν επί χρόνια είτε εξαιτίας της γραφειοκρατίας είτε εξαιτίας αλλαγών στον σχεδιασμό των επενδυτών. Σε καμία περίπτωση όμως δεν πρέπει να υποβαθμίζουμε το θετικό αποτύπωμα που θα έχουν μελλοντικά αυτές οι εξελίξεις στη μεσσηνιακή οικονομία, υποκύπτοντας στην αντιεπενδυτική και αντιεπιχειρηματική λογική που καλλιεργείται επί δεκαετίες από δεξιά και αριστερά.

Η δημιουργία, για παράδειγμα, της τουριστικής σχολής θα έπρεπε να είχε χαιρετιστεί από το σύνολο του πολιτικού κόσμου της Μεσσηνίας. Πόσοι όμως πολιτικοί είναι διατεθειμένοι να χαιρετίσουν μια τέτοια επένδυση διακινδυνεύοντας να κατηγορηθούν από ένα μέρος του εκλογικού σώματος ότι προωθούν την ιδιωτική εκπαίδευση; Και πόσοι είναι διατεθειμένοι να υπερασπιστούν δημόσια μια μεγάλη ιδιωτική επένδυση χωρίς να φοβούνται ότι θα κατηγορηθούν πως εξυπηρετούν επιχειρηματικά συμφέροντα; Για το ισραηλινό επενδυτικό σχέδιο στη Δυτική Παραλία της Καλαμάτας δεν ανοίγουμε καν την κουβέντα, γιατί θα πλακώσουν πάλι τα τρολ να μας κατηγορήσουν ότι στηρίζουμε τους «σιωνιστές γενοκτόνους», συγχέοντας την αξιολόγηση μιας επένδυσης με την υποστήριξη της πολιτικής της ισραηλινής κυβέρνησης.

Προφανώς αυτές οι στερεότυπες αντιλήψεις δεν αποτελούν μεσσηνιακή ιδιαιτερότητα. Η Μεσσηνία όμως, εξαιτίας της δημογραφικής συρρίκνωσης και της οικονομικής υστέρησης, έχει εξαντλήσει τα περιθώρια για άλλες χαμένες δεκαετίες. Χρειάζεται περισσότερες και μεγαλύτερες επενδύσεις, ταχύτερη ολοκλήρωση των δημόσιων υποδομών και κυρίως μεγαλύτερα άλματα. Το διακύβευμα πλέον δεν είναι η ανάπτυξη της Μεσσηνίας. Είναι η επιβίωσή της.

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