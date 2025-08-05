Εγγύηση έως 15.000 δολάρια για βίζα ΗΠΑ θα καταβάλλουν κάτοικοι ορισμένων χωρών

Ως και 15.000 δολάρια: κάτοικοι ορισμένων χωρών του εξωτερικού θα υποχρεούνται στο εξής να προχωρούν στην καταβολή ποσών εγγύησης για να τους δίνεται βίζα ώστε να πάνε στις ΗΠΑ, με βάση πιλοτικό πρόγραμμα του Στέιτ Ντιπάρτμεντ που ανακοινώθηκε χθες Δευτέρα.

Η απόφαση, που αναμένεται να δημοσιευτεί σήμερα στην εφημερίδα της ομοσπονδιακής κυβέρνησης και να τεθεί σε ισχύ 15 ημέρες αργότερα, εγγράφεται στο πλαίσιο μέτρων της κυβέρνησης Τραμπ για την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης.

Έχει σκοπό ιδίως να εξασφαλίζεται πως όσοι ζητούν βίζες δεν θα παραμένουν περισσότερο από όσο τους επιτρέπεται η διαμονή στο έδαφος των ΗΠΑ.

Το πιλοτικό πρόγραμμα αναμένεται να διαρκέσει 12 μήνες. Με βάση την ειδοποίηση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, αφορά τόσο τα ταξίδια για τουρισμό, όσο και αυτά για επαγγελματικούς-επιχειρηματικούς λόγους.

Η πρωτοβουλία αυτή «ενισχύει τη δέσμευση της κυβέρνησης Τραμπ να γίνονται σεβαστοί οι αμερικανικοί νόμοι ως προς τη μετανάστευση και την προστασία της εθνικής ασφάλειας», ανέφερε εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών.

Αφορά κυρίως «υπηκόους κρατών που έχει διαπιστωθεί από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ πως έχουν υψηλούς δείκτες υπέρβασης της διάρκεια της εξουσιοδοτημένης διαμονής τους» ή «τα στοιχεία ελέγχου και επαλήθευσης τους κρίνονται ανεπαρκή», κατά την κρίση προξενικών υπαλλήλων.

Σύμφωνα με το έγγραφο, περίπου 500.000 άνθρωποι ξεπέρασαν τη διάρκεια της παραμονής που προβλεπόταν από τις βίζες τους το οικονομικό έτος 2023 (σ.σ. Οκτώβριος 2023-Οκτώβριος 2024).

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ δεν δημοσιοποίησε κατάλογο των χωρών που μπαίνουν στο στόχαστρο.

Απεναντίας περίπου σαράντα χώρες, ιδίως ευρωπαϊκές, συμμετέχουν σε πρόγραμμα εξαίρεσης από τις βίζες με περιορισμένη διάρκεια, ενενήντα ημερών.

Τους τελευταίους μήνες, ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος προώθησε τη σκλήρυνση των κριτηρίων για να χορηγούνται βίζες σε υπηκόους διαφόρων χωρών, ιδίως αφρικανικών, στο πλαίσιο της αντιμεταναστευτικής επίθεσης που έχει εξαπολύσει η κυβέρνησή του.

Χθες η κυβέρνηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε εξάλλου πως αναστέλλεται η έκδοση θεωρήσεων διαβατηρίων για τους υπηκόους του Μπουρούντι, επικαλούμενη τις «επανειλημμένες παραβιάσεις» υπηκόων της πάμφτωχης αφρικανικής χώρας.

Αφότου επέστρεψε στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο, ο Ντόναλντ Τραμπ αναγόρευσε την πάταξη της παράτυπης μετανάστευσης σε κορυφαία προτεραιότητα της κυβέρνησής του, υποσχόμενος τη μεγαλύτερη εκστρατεία απελάσεων στην αμερικανική ιστορία.

Στα τέλη Ιουλίου, η μη κυβερνητική οργάνωση Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Human Rights Watch, HRW) κατήγγειλε «καταχρηστικές» πρακτικές οι οποίες «στερούν την ανθρώπινη ιδιότητα» από μετανάστες σε κέντρα κράτησής τους στις ΗΠΑ.

ΑΠΕ-ΜΠΕ