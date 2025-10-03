Να γίνουν, επιτέλους, παρεμβάσεις ομβρίων

Ευτυχώς το 112 δεν επιβεβαιώθηκε ούτε το Σαββατοκύριακο ούτε χθες. Στη Μεσσηνία δεν είχαμε καταιγίδες, ακραία καιρικά φαινόμενα και πλημμύρες. Κατά διαστήματα η βροχή ήταν δυνατή κατά διαστήματα, όμως, ήταν ποτιστική, όπως την ήθελε ο αγροτικός κόσμος για τους ελαιώνες και τα κτήματα με τα εσπεριδοειδή.

Στην Καλαμάτα, ωστόσο, η βροχή ανέδειξε τα προβλήματα και τις ανεπάρκειες στη διαχείριση ομβρίων, που υπάρχουν σε διάφορα σημεία μέσα και γύρω από την πόλη.

Το πιο σοβαρό στις οδούς Φαρών και Ακρίτα, όπου οι δρόμοι έγιναν και πάλι “ποτάμια” και ταλαιπώρησαν οδηγούς και πεζούς. Είναι το αντιπλημμυρικό έργο της Ευριπίδου, που περιμένει εδώ και χρόνια η πόλη. Είναι το έργο που θα μαζέψει τα νερά ψηλά από τη Φαρών και στην πορεία μέσω της Ευριπίδου και από την Ακρίτα και θα τα οδηγήσει στην παραλιακή ζώνη, στην εκβολή του αγωγού ομβρίων της Ηρώων, στα “Βραχάκια”.

Εργο που έχει συμφωνηθεί να ενταχθεί και να υλοποιηθεί με χρήματα από το υφιστάμενο ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Επειδή έπρεπε να έχει γίνει χθες, δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε άλλη καθυστέρηση και ολιγωρία. Θα συμβάλει ουσιαστικά στην αντιπλημμυρική προστασία και θα βελτιώσει την καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής της πόλης.

Τα άλλα προβληματικά σημεία δεν θέλουν μεγάλες παρεμβάσεις. Οπως στη Βασιλ. Γεωργίου, στους Ταξιάρχες, όπου χρειάζεται να ενισχυθεί το υφιστάμενο δίκτυο ομβρίων, για να δοθεί τέλος στις απαράδεκτες εικόνες πλημμύρας.

Στη Νέα Είσοδο Καλαμάτας, στο ρεύμα εξόδου, στο ύψος και μετά το ΒΙΟΠΑ, η δεξιά λωρίδα είχε πλημμυρίσει και ήταν αδιάβατη. Στο σημείο αυτό έχει γίνει έργο ομβρίων, που αποδεικνύεται ότι δεν επαρκεί. Ιδια εικόνα και πριν το φανάρι της Διασποράς.

Η συνηθισμένη εικόνα πλημμύρας στον εθνικό δρόμο στο Ασπρόχωμα, στο ύψος της Citroen και πριν το φανάρι στη διασταύρωση προς τη Μεσσήνη.

Επικίνδυνες καταστάσεις για την πρόκληση ατυχημάτων, που πρέπει να αντιμετωπιστούν όσο πιο σύντομα γίνεται. Να γίνουν, επιτέλους, παρεμβάσεις που είχαν προγραμματιστεί και δεν έγιναν.