Καλαμάτα - Μεθώνη: Παράταση εκτροπής κυκλοφορίας στο Σουληνάρι

Να παραταθεί η εκτροπή της κυκλοφορίας στον εθνικό δρόμο Καλαμάτας – Πύλου μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2026, στο τμήμα από ισόπεδο κόμβο Σουληναρίου έως ισόπεδο κόμβο Πανοράματος, λόγω επικινδυνότητας εκσκαφών ορύγματος στο έργο του οδικού άξονα Καλαμάτα – Ριζόμυλος – Πύλος – Μεθώνη, συμφώνησε κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο Πύλου – Νέστορος, σε προχθεσινή συνεδρίασή του, έκτακτη δια περιφοράς.

Στην εισήγησή του ο δήμαρχος Παναγιώτης Καρβέλας παρατήρησε:

“Ο Δήμος μας συμφωνεί με την πρόταση για παράταση της ισχύος εκτροπής κυκλοφορίας έως την 31-01-2026, λόγω της επικινδυνότητας που προκύπτει από τις εν εξελίξει εργασίες εκσκαφών ορύγματος στο τμήμα της Εθνικής Οδού 82, από χ.θ. 2+900 έως χ.θ. 3+450, στη θέση «Ξεριάς», στο πλαίσιο κατασκευής του έργου ΣΔΙΤ του Οδικού Άξονα Νοτιοδυτικής του έργου «Οδικός άξονας Νοτιοδυτική Πελοπόννησος: Καλαμάτα – Ριζόμυλος – Σουληνάρι – Πύλος – Παράκαμψη Πύλου – Μεθώνη».

Η στενότητα του χώρου, η έντονη κατά μήκος κλίση και το γεγονός ότι οι εργασίες εκσκαφής βρίσκονται σε εξέλιξη, καθιστούν προς το παρόν αδύνατη την ασφαλή απόδοση του συγκεκριμένου τμήματος της Εθνικής Οδού 82 στην κυκλοφορία. Η συνολική εκσκαφή του ορύγματος περιλαμβάνει τρεις φάσεις κατασκευής: 1η Φάση: Εκσκαφή του 1ου αναβαθμού ύψους περίπου 20μ., η οποία έχει ήδη ολοκληρωθεί. 2η Φάση: Εκσκαφή του 2ου αναβαθμού ύψους 17μ., η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη. 3η Φάση: Εκσκαφή έως ερυθρά της οδού, ύψους 17μ. Με βάση τα ανωτέρω, θεωρούμε ότι η διακοπή κυκλοφορίας, όσο δυσχερής και αν είναι για τους πολίτες και τους επαγγελματίες της περιοχής, είναι επιβεβλημένη για λόγους ασφάλειας των διερχομένων και για την απρόσκοπτη πρόοδο των εργασιών, που θα εξυπηρετήσουν μελλοντικά τη σύνδεση και την ανάπτυξη της περιοχής μας. Ωστόσο, ζητούμε από το υπουργείο Υποδομών να μεριμνήσει άμεσα κατά το διάστημα της διακοπής κυκλοφορίας για τα εξής: Την αποκατάσταση του αποκλεισμένου τμήματος της Εθνικής Οδού Ε.Ο. 82, στο τμήμα Ι.Κ. Σουληναρίου έως Ι.Κ. Πανοράματος. Τη συντήρηση των τεσσάρων γεφυρών του οδικού δικτύου, οι οποίες επιβαρύνονται καθημερινά λόγω της αυξημένης χρήσης τους από βαρέα οχήματα. Τη βελτίωση της βατότητας των παράπλευρων οδών, μέσω των οποίων διοχετεύεται προσωρινά η κυκλοφορία όλων των οχημάτων. Την ένταξη στο ανωτέρω έργο κατασκευής ΣΔΙΤ της παράκαμψης της πόλης της Πύλου, συνολικού μήκους 3,7 χιλιομέτρων, καθώς πρόκειται για έργο ιδιαίτερης σημασίας, και κρίνεται επιτακτική η ανάγκη υλοποίησής του, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή διέλευση των οχημάτων, η ασφάλεια των

πολιτών της Πύλου και των επισκεπτών της. Θεωρούμε ότι οι ανωτέρω ενέργειες είναι απαραίτητες, ώστε να περιοριστεί η όχληση στους κατοίκους και στους διερχόμενους οδηγούς, καθώς και η φθορά της υφιστάμενης υποδομής”.

Την παράταση καταψήφισαν οι σύμβουλοι της μείζονος μειοψηφίας, της παράταξης Καφαντάρη.

Δήλωσαν ότι “δεν συμφωνούν και καταψηφίζουν την παράταση ισχύος εκτροπής κυκλοφορίας έως 31-01-2026, Συμφωνούμε με την άμεση ολοκλήρωση των έργων που εκτελούνται στον οδικό άξονα Καλαμάτας - Μεθώνης και παράλληλα πρέπει να λάβουμε μέριμνα για την ομαλή λειτουργία των επιχειρήσεων. Να εξεταστεί άμεσα η δυνατότητα κάποιες ώρες την ημέρα να δίνεται ο δρόμος σε

κυκλοφορία για την διευκόλυνση των διερχόμενων και να βελτιωθούν οι παράλληλοι οδοί, ώστε να υπάρχει ασφαλής και γρήγορη διέλευση”.

Ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος Ηλίας Κανάκης κατηγόρησε τη δημοτική αρχή για “θεσμική εκτροπή”, αναφέροντας μεταξύ άλλων: “Το πρόσφατο παράδειγμα με το κλείσιμο του δρόμου χωρίς επαρκή σχεδιασμό παρακαμπτηρίων είναι αποκαλυπτικό. Οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες βρέθηκαν αντιμέτωποι με μια απόφαση που ελήφθη ερήμην τους, με πρόχειρο σχεδιασμό, και χωρίς καμία μέριμνα για τις συνέπειες στην καθημερινότητα και την οικονομική ζωή της περιοχής”.