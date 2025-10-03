Γέμισε νερά το Ειδικό Γυμνάσιο - Λύκειο Καλαμάτας (φωτογραφίες)

“Στο ίδιο έργο θεατές” είναι ο τίτλος της επιστολής διαμαρτυρίας του απερχόμενου Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου - Λυκείου (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ) Καλαμάτας με αφορμή τα νερά που γέμισε το σχολείο μετά τη χθεσινή βροχόπτωση.

Ειδικότερα στην επιστολή αναφέρουν:

“Η κατάσταση στο κτήριο του πρώην Πολυκλαδικού που στεγάζεται το ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. Καλαμάτας είναι τραγική. Όσες φωτογραφίες και να βγάλουν οι αποτυχημένοι δημοτικοί άρχοντες για τα κολοσσιαία έργα στη σχολική στέγη, η αλήθεια φαίνεται στις φωτογραφίες.

Μετά από 3 ημέρες καταλήψεων, οι μαθητές έφυγαν την τέταρτη για να μην «πνιγούν». Ποιος εξασφαλίζει στους γονείς την ασφάλεια των παιδιών τους που πηγαινοέρχονται με τα ταξί πέρα-δώθε σε ένα σχολείο που δεν μπορεί να λειτουργήσει;

Μόλις λάβαμε τα link για τηλεκπαίδευση!!!!!!!

Στην Ελλάδα του 2.0, ο Δήμος Καλαμάτας είναι .0 (τελεία μηδέν)”.