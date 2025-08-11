eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Δευτέρα, 11 Αυγούστου 2025

Σεισμός Τουρκία: Υπάρχει λόγος ανησυχίας για την Ελλάδα; Τι απαντά ο καθηγητής Ευθ. Λέκκας

Σεισμός Τουρκία: Υπάρχει λόγος ανησυχίας για την Ελλάδα; Τι απαντά ο καθηγητής Ευθ. Λέκκας

Ο καθηγητής Δυναμικής Τεκτονικής & Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Ευθύμιος Λέκκας, μίλησε για τον ισχυρό σεισμό 6,1 Ρίχτερ στην Τουρκία, εκτιμώντας πως είναι η κύρια σεισμική δόνηση.
Ο ίδιος διευκρίνισε πως τα ρήγματα της περιοχής δεν μπορούν να δώσουν μεγαλύτερο σεισμό, ενώ υπάρχουν δεκάδες μετασεισμοί μικρότερου μεγέθους.
 

