Σεισμός Τουρκία: Υπάρχει λόγος ανησυχίας για την Ελλάδα; Τι απαντά ο καθηγητής Ευθ. Λέκκας

Ο καθηγητής Δυναμικής Τεκτονικής & Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Ευθύμιος Λέκκας, μίλησε για τον ισχυρό σεισμό 6,1 Ρίχτερ στην Τουρκία, εκτιμώντας πως είναι η κύρια σεισμική δόνηση.

Ο ίδιος διευκρίνισε πως τα ρήγματα της περιοχής δεν μπορούν να δώσουν μεγαλύτερο σεισμό, ενώ υπάρχουν δεκάδες μετασεισμοί μικρότερου μεγέθους.