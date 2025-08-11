Τουρκία: Ένας νεκρός και 29 τραυματίες από τον σεισμό των 6,1 Ρίχτερ (βίντεο)

Δεκάδες μετασεισμοί συνεχίζουν να ταρακουνούν την Τουρκία μετά τον χθεσινό ισχυρό σεισμό. Ήταν λίγα λεπτά πριν από τις 8 το βράδυ, όταν η γη άρχισε να τρέμει στη δυτική Τουρκία, με επίκεντρο το Σιντιργκί της επαρχίας Μπαλίκεσιρ, μεταξύ Κωνσταντινούπολης και Σμύρνης.

Τα 6,1 Ρίχτερ άφησαν πίσω τους έναν νεκρό και 29 τραυματίες, ενώ κατέρρευσαν 16 κτίρια, αρκετά εκ των οποίων ήταν ακατοίκητα.

Ο σεισμός προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση στους κατοίκους, ενώ άμεσα αναπτύχθηκαν δεκάδες διασώστες, για την παροχή βοήθειας, στην πληγείσα περιοχή. Ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός στην Κωνσταντινούπολη, και στη Σμύρνη, αλλά και στα ελληνικά νησιά τη Σάμο, τη Χίο και τη Λέσβο.

Μετράει τις πληγές της η Τουρκία

Περισσότεροι από 230 μετασεισμοί έχουν σημειωθεί γύρω από το επίκεντρο του χτεσινού σεισμού και η Τουρκία την επόμενη μέρα μετράει τις πληγές της. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, όπως είπε ο ανταποκριτής του ΕΡΤΝews στην Τουρκία, Γιάννης Μανδαλίδης είχαν ολοκληρωθεί από χθες βράδυ με τον υπουργό Εσωτερικών ανακοινώνει, το θάνατο ενός ατόμου και τον τραυματισμό 29 κατοίκων. Για τους κατοίκους της περιοχής η χθεσινή ήταν μια δύσκολη νύχτα που την πέρασαν έξω από τα σπίτια τους. Πολλά από τα κτήρια που στάθηκαν όρθια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές και είναι μεγάλη η αγωνία των κατοίκων της αγροτικής περιοχής που επλήγει για την επόμενα ημέρα και το που θα στεγαστούν.

