Δανία: Η κυβέρνηση καταργεί τους φόρους στον καφέ και τη σοκολάτα για να ανακουφίσει τα νοικοκυριά

«Επιλέξαμε κάτι που έχει έναν άμεσο αντίκτυπο για τους Δανέζους, οι οποίοι μπορούν αμέσως να νιώσουν πως θα έχουν περισσότερα χρήματα στη διάθεσή τους», εξήγησε στο τηλεοπτικό δίκτυο TV2 ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης της Δανίας Τρολς Λουντ Πούλσεν, που είναι επίσης υπουργός Άμυνας και αρχηγός του φιλελεύθερου κόμματος.
Σύμφωνα με το υπουργείο Φορολογίας, ο καφές πακέτο στη Δανία θα κοστίζει πέντε κορώνες λιγότερο (66 λεπτά του ευρώ).
Καθώς θεωρείται ο παλαιότερος στη Δανία, ο ειδικός φόρος στη σοκολάτα εφαρμόζεται σε όλα τα προϊόντα που περιέχουν κακάο, σε γλυκά, σε ζαχαρωμένα φρούτα και σε τσίχλες. Ανέρχεται μεταξύ 3 και 3,5 ευρώ, ανάλογα με την περιεκτικότητα σε ζάχαρη του τροφίμου.
Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία της χώρας, τον Ιούλιο, η τιμή της σοκολάτας αυξήθηκε περισσότερο από 25,3% σε διάστημα ενός έτους. Ο καφές κατέστη 35,5% ακριβότερος.
Συνολικά, οι τιμές των τροφίμων αυξήθηκαν κατά 6,5% σε ετήσια κλίμακα.
Καταργώντας αυτούς τους φόρους, οι απώλειες για τα δημόσια οικονομικά της Δανίας αναμένεται να ανέλθουν σε 2,4 δισεκατομμύρια κορώνες (321 εκατομμύρια ευρώ).
ΑΠΕ-ΜΠΕ