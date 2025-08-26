Διεθνής κατακραυγή για την αιματοχυσία στη Γάζα (βίντεο)

Σοκ και διεθνής καταδίκη προκαλεί η διπλή επίθεση του ισραηλινού στρατού στο νοσοκομείο Νάσερ, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 20 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων πέντε δημοσιογράφοι συνεργάτες διεθνών μέσων ενημέρωσης. Πολλοί ακόμη τραυματίστηκαν, ενώ επικρατεί πανικός στις εγκαταστάσεις του νοσοκομείου.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου χαρακτήρισε το γεγονός «τραγικό ατύχημα», εκφράζοντας λύπη για τις απώλειες, και επανέλαβε ότι οι επιχειρήσεις στοχεύουν αποκλειστικά τους τρομοκράτες της Χαμάς και όχι τον άμαχο πληθυσμό. Ο ισραηλινός στρατός ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση, επισημαίνοντας ότι δεν στοχοποιεί δημοσιογράφους.

Η διεθνής κοινότητα, μέσω ηγετών χωρών, ανθρωπιστικών οργανώσεων και δημοσιογραφικών ενώσεων, ζητά απαντήσεις για το ποιος έδωσε την εντολή για την επίθεση. Ο ΟΗΕ τόνισε ότι πρέπει να διαλευκανθεί η υπόθεση.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι πρέπει να τερματιστεί άμεσα ο «εφιάλτης», επιβεβαιώνοντας ότι βρίσκονται σε εξέλιξη διπλωματικές προσπάθειες στο Ισραήλ.

Στη Γάζα, η κατάσταση παραμένει δραματική, με βομβαρδισμούς από άρματα μάχης στα περίχωρα της πόλης όπου ζουν περίπου 1.000.000 κάτοικοι. Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου του Ισραήλ δήλωσε ότι έχουν δημιουργηθεί συνθήκες για συμφωνία με τη Χαμάς για την απελευθέρωση των ομήρων, καλώντας την κυβέρνηση Νετανιάχου να αποδεχθεί την πρόταση.

Παράλληλα, συνεχίζονται οι διαδηλώσεις σε διάφορα σημεία του Ισραήλ, με τους πολίτες να απαιτούν τον τερματισμό του πολέμου και την επιστροφή των ομήρων στα σπίτια τους.

Πηγή: ertnews.gr