Βραζιλία: Ο πρώην πρόεδρος Μπολσονάρου δικάζεται για απόπειρα πραξικοπήματος

Ο πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας, Ζαΐχ Μπολσονάρου, δικάζεται για απόπειρα πραξικοπήματος ,κινδυνεύει με έως και 43 χρόνια φυλάκιση.

Ξεκίνησε την Τρίτη η ιστορική διαδικασία στο Ανώτατο Δικαστήριο της Βραζιλίας, όπου ο πρώην πρόεδρος Ζαΐχ Μπολσονάρου δικάζεται για απόπειρα πραξικοπήματος μετά την ήττα του στις εκλογές του 2022.

Ο ακροδεξιός πρώην ηγέτης και σύμμαχος του Ντόναλντ Τραμπ κατηγορείται ότι συνωμότησε για να παραμείνει στην εξουσία, σχεδιάζοντας κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης και νέες εκλογές, ενώ φέρεται να γνώριζε ακόμα και για σχέδιο δολοφονίας του προέδρου Λούλα ντα Σίλβα.

Αν καταδικαστεί, κινδυνεύει με ποινή άνω των 40 ετών. Η δίκη, που έχει διχάσει τη χώρα, θεωρείται είτε κρίσιμη δοκιμασία για τη δημοκρατία της Βραζιλίας, είτε «πολιτική δίωξη». Οι υποστηρικτές του επικαλούνται τη στήριξη Τραμπ και ζητούν αμνηστία, ενώ η Ουάσινγκτον έχει επιβάλει κυρώσεις στον δικαστή Μοράες. Η απόφαση αναμένεται μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου.

Πηγή: ertnews.gr