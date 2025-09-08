Γαλλία: Κατέρρευσε η κυβέρνηση Μπαϊρού (βίντεο)

Δεν εξασφάλισε ψήφο εμπιστοσύνης από την Εθνοσυνέλευση η κυβέρνηση του Φρανσουά Μπαϊρού στη Γαλλία με τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωζώνης να βυθίζεται πλέον σε ακόμη βαθύτερη πολιτική κρίση.

Ο Φρανσουά Μπαϊρού -παρά τις δραματικές εκκλήσεις του- έχασε την ψήφο εμπιστοσύνης εν όψει των σκληρών δημοσιονομικών μέτρων που είχε προαναγγείλει για να αντιμετωπιστεί η κρίση χρέους.

Ο ίδιος θα υποβάλλει την παραίτησή του στον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν το αργότερο μέχρι το πρωί της Τρίτης, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές.

Συγκεκριμένα, 364 βουλευτές ψήφισαν «κατά» και 194 «υπέρ», ενώ 25 επέλεξαν την αποχή.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Ελιζέ, ο Μακρόν θα ορίσει νέο πρωθυπουργό τις επόμενες ημέρες.

Ουσιαστικά, οι τελευταίες εξελίξεις αποτελούν το χρονικό μιας προαναγγελθείσας πτώσης, καθώς θεωρείτο βέβαιο ότι ο Μπαϊρού δε θα συγκέντρωνε την απαραίτητη στήριξη. Ο ίδιος, ωστόσο, προχώρησε προηγουμένως σε μια αρκετά δραματική ομιλία, λέγοντας, μεταξύ άλλων, ότι «η χώρα εδώ και 50 χρόνια δεν είχε ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς» και έθεσε το ζήτημα της ευθύνης για τις επόμενες γενιές, τονίζοντας ότι «σε αυτή τη φάση μπορεί κανείς να ρίξει την κυβέρνηση, αλλά όχι να αγνοήσει την πραγματικότητα».

Υπενθυμίζεται ότι ο Μισέλ Μπαρνιέ στην προηγούμενη ψήφο εμπιστοσύνης είχε λάβει μόλις 331 «κατά» σε σύγκριση με τα 364 «κατά» που έλαβε ο Μπαϊρού.

Οι επιλογές που έχει ο Μακρόν

Μπορεί να επιλέξει νέο πρωθυπουργό. Η επιλογή ενός ονόματος που δεν θα απορριφθεί αμέσως από μία από τις μεγάλες κοινοβουλευτικές παρατάξεις μπορεί να μην είναι εύκολη υπόθεση και πέρυσι η διαδικασία αυτή πήρε αρκετές εβδομάδες στον Μακρόν. Εν τω μεταξύ, ο Μπαϊρού θα παραμείνει πιθανώς ως υπηρεσιακός πρωθυπουργός μέχρι να διοριστεί νέος διάδοχος.

Ο Μακρόν θα μπορούσε επίσης να προκηρύξει νέες κοινοβουλευτικές εκλογές. Αυτό θα αναστάτωνε την τρέχουσα σύνθεση, αλλά θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια ακόμη πιο αποφασιστική νίκη για την Μαρίν Λεπέν.

Ο Μακρόν έχει επίσης την επιλογή να προκηρύξει προεδρικές εκλογές, στις οποίες δεν θα μπορεί να υποψηφιστεί, καθώς η δεύτερη θητεία του λήγει το 2027. Ορισμένες κοινοβουλευτικές ομάδες τον έχουν καλέσει να ακολουθήσει αυτή την οδό, αλλά ο ίδιος έχει επανειλημμένα αποκλείσει το ενδεχόμενο να παραιτηθεί.

