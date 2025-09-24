Τραμπ: Οι χώρες του ΝΑΤΟ να καταρρίπτουν ρωσικά αεροσκάφη που παραβιάζουν τον εναέριο χώρο τους

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τρίτη πως χώρες του ΝΑΤΟ πρέπει να καταρρίπτουν ρωσικά αεροσκάφη, εφόσον εισέρχονται στον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ, λίγο αφού κράτη μέλη του ΝΑΤΟ καταδίκασαν τη Μόσχα επειδή παραβίασε τον εναέριο χώρο της Εσθονίας.

«Ναι, το στηρίζω», απάντησε ο Αμερικανός πρόεδρος σε δημοσιογράφους σε ερώτηση εάν θα στήριζε την κίνηση αυτή.

Ο Τραμπ έκανε τις δηλώσεις αυτές σε δημοσιογράφους πριν από μία συνάντηση με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών.

Επιπλέον, όπως ο ίδιος σημείωσε, σχεδιάζει να τηλεφωνήσει στον πρωθυπουργό της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν προκειμένου να τον προτρέψει να σταματήσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας να πιέσει συμμάχους του ΝΑΤΟ να διακόψουν τους ενεργειακούς δεσμούς τους με τη Μόσχα.

«Είναι φίλος μου. Δεν του έχω μιλήσει, όμως νιώθω πως εάν το έκανα, ενδεχομένως θα σταματούσε και νομίζω πως θα το κάνω αυτό», σημείωσε ο Τραμπ.

Ο Ζελένσκι επιδιώκει άσκηση μεγαλύτερης πίεσης, κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας πριν από τη συνάντηση με τον Τραμπ

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε την Τρίτη πως θα ενημερώσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τις εξελίξεις στο μέτωπο και είπε ότι θα συζητήσουν το θέμα των εγγυήσεων ασφαλείας.

Ο ίδιος επισήμανε πως επιζητά την άσκηση μεγαλύτερης πίεσης εκ μέρους της Δύσης σε βάρος της Ρωσίας και ότι θα συζητήσει πώς θα αποτρέψει Ευρωπαίους από το να αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο και αέριο.

ΑΠΕ - ΜΠΕ