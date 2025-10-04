Ντ. Τραμπ: «Όλοι θα τύχουν δίκαιης μεταχείρισης» στο πλαίσιο του ειρηνευτικού σχεδίου για τη Γάζα

Με ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμά του που ανήρτησε στο δίκτυό του Truth Social, σήμερα Σάββατο περίπου στις 02:00 ώρα Ελλάδας, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι «όλοι θα τύχουν δίκαιης μεταχείρισης» στο πλαίσιο του ειρηνευτικού του σχεδίου του για τη Λωρίδα της Γάζας, στο οποίο απάντησε θετικά η Χαμάς.