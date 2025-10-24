Μεσολόγγι: Ξυλοκόπησαν εργαζόμενο του Δήμου που απομάκρυνε τα νερά από τις πλημμύρες

Πλημμυρισμένους δρόμους και ζημιές άφησε πίσω της η κακοκαιρία που έπληξε το Μεσολόγγι, την ώρα που χειριστής εκσφαφέα που εκτελούσε έργα καθαρισμού για να φύγουν τα νερά δέχθηκε επίθεση από 10 άτομα και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, σχεδόν ολόκληρη η ανατολική περιοχή του Μεσολογγίου, από το κέντρο της πόλης έως και το λιμάνι, καλύφθηκε από βρόχινα νερά. Ακόμα και σήμερα υπάρχουν σημεία στο Μεσολόγγι όπου εξακολουθεί να υπάρχει συσσώρευση υδάτων.

Οι κάτοικοι καταγγέλλουν ότι τα αντλιοστάσια για ακόμα μία φορά δεν λειτούργησαν, ενώ και τα φρεάτια δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν. Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Μεσολογγίου αναγνώρισε το πρόβλημα και ζητάει από την Πολιτεία χρηματοδότηση προκειμένου να γίνουν τα απαραίτητα έργα.

Μεσολόγγι: 10 άτομα ξυλοκόπησαν χειριστή μηχανήματο

Παράλληλα, επίθεση δέχτηκε χειριστής μηχανήματος την ώρα που προσπαθούσε να απομακρύνει φερτά υλικά, από ομάδα 10 ατόμων με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

Σε ανάρτησή του, ο αντιδήμαρχος Καθημερινότητας, Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, Χρήστος Βούρβαχης, αναφέρθηκε στο περιστατικό με ανάρτησή του στα social media.

Συγκεκριμένα, γράφει: «Νιώθω οργή και βαθιά θλίψη!

Την ώρα που η πόλη μας δοκιμαζόταν από τη σφοδρή βροχόπτωση και τα πλημμυρικά φαινόμενα, ένας χειριστής μηχανήματος έργου του Δήμου, ένας άνθρωπος που βρισκόταν στην πρώτη γραμμή, παλεύοντας μέσα στα νερά για να βοηθήσει, δέχτηκε άγρια επίθεση από δέκα άτομα. Ξυλοκοπήθηκε βάναυσα και αυτή τη στιγμή νοσηλεύεται τραυματισμένος στο νοσοκομείο. Καμία ευθύνη δεν πρέπει να αναλογιστεί σε έναν εργαζόμενο - χειριστή μηχανήματος.

Έναν άνθρωπο που προσπαθεί καθημερινά να κάνει τη δουλειά του, να εξασφαλίσει το μεροκάματο και να στηρίξει την οικογένειά του, και βρέθηκε στο στόχαστρο εκεί που προσέφερε.

Όταν καταστρέφονται περιουσίες και σπίτια, δεν είναι ώρα για αντιπαραθέσεις. Όμως η βία, η αδικία και η επίθεση απέναντι σε έναν άνθρωπο που υπηρετεί το κοινό καλό δεν μπορεί και δεν πρέπει να περάσουν σιωπηλά.

Εύχομαι ολόψυχα περαστικά και ταχεία ανάρρωση στον συνάδελφο. Είμαστε όλοι στο πλευρό του και δεν θα επιτρέψουμε ποτέ ξανά να βιώσει κανένας εργαζόμενος τέτοια αναίτια βία. Καλή δύναμη στους συμπολίτες μας που έχουν υποστεί ζημιές στις επιχειρήσεις ή περιουσίες τους».