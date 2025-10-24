Διαδικτυακή εκδήλωση για AI στην Ιατρική

Οπως τονίζεται στο σχετικό κάλεσμα: “Μέχρι πρόσφατα, η τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ) παρουσιαζόταν ως μια υπόσχεση για το μέλλον· σήμερα, όμως, αποτελεί χειροπιαστή πραγματικότητα. Απέναντι στην πολυπλοκότητα των παγκόσμιων προκλήσεων στον χώρο της υγείας, η ΤΝ δεν λειτουργεί απλώς ως εργαλείο, αλλά αναδεικνύεται σε μια δύναμη ικανή να μεταμορφώσει τον τρόπο με τον οποίο παρέχεται η υγειονομική φροντίδα. Οι συνεχείς τεχνολογικές εξελίξεις δημιουργούν μοναδικές δυνατότητες για μια πραγματική επανάσταση στην περίθαλψη, καθιστώντας την πιο αποτελεσματική, προσιτή και οικονομικά βιώσιμη. Με την εφαρμογή στοχευμένων πολιτικών που θα διευκολύνουν την ενσωμάτωση της ΤΝ, μπορούμε να ενισχύσουμε την ισότητα στην πρόσβαση, να αναβαθμίσουμε τις υπηρεσίες υγείας και να εξασφαλίσουμε ότι οι καινοτόμες τεχνολογίες, θεραπείες και φάρμακα θα ωφελήσουν το σύνολο της κοινωνίας”.

Η προκείμενη διαδικτυακή εκδήλωση θα έχει ως αποδέκτες το γενικό κοινό και αναμένεται να προσεγγίσει το θέμα θεσμικά, προβάλλοντας τις πρόσφατες πολιτικές που έχουν προταθεί προς αυτή τη κατεύθυνση από την Ε.Ε., αλλά και πρακτικά, δίνοντας παραδείγματα από την έρευνα και την εφαρμογή.

Βεβαιώσεις συμμετοχής θα δοθούν ηλεκτρονικά και κατόπιν αιτήματος.