Ο Ντ.Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι η Χαμάς έχει λάβει έγκριση για τις επιχειρήσεις διατήρησης της τάξης που διεξάγει στον παλαιστινιακό θύλακα μετά την εκεχειρία

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι η Χαμάς έχει πάρει έγκριση για τις επιχειρήσεις διατήρησης της τάξης που διεξάγει στη Λωρίδα της Γάζας, λέγοντας ότι η παλαιστινιακή οργάνωση θέλει «να σταματήσει τα προβλήματα» και εξηγώντας ότι έλαβε «έγκριση» για τις ενέργειές της αυτές.

Η Χαμάς, η οποία βάσει του ειρηνευτικού σχεδίου του Τραμπ πρέπει να αφοπλιστεί και να πάψει να διαδραματίζει οποιονδήποτε ρόλο στη διακυβέρνηση της Γάζας, ανέπτυξε την Παρασκευή, αφού τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία, τις δυνάμεις της εσωτερικής ασφάλειας σε κάποιες περιοχές του παλαιστινιακού θύλακα, εξηγώντας ότι στόχος της είναι να αποτρέψει τις λεηλασίες και την ανομία όπως και να φροντίσει να μην υπάρξει κενό ασφαλείας.

Όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους που τον συνόδευαν στο προεδρικό αεροσκάφος αν η Χαμάς θεσμοθετείται ως αστυνομική δύναμη και πυροβολεί αντιπάλους της, ο Τραμπ απάντησε ότι «θέλουν να σταματήσουν τα προβλήματα (...) ήταν ξεκάθαροι αναφορικά με αυτό και τους δώσαμε την έγκρισή μας για ένα διάστημα».

«Έχουμε σχεδόν 2 εκατομμύρια ανθρώπους που επιστρέφουν σε κτίρια τα οποία έχουν κατεδαφιστεί και πολλά κακά πράγματα μπορεί να συμβούν. Οπότε θέλουμε να υπάρχει ασφάλεια», εξήγησε ο Αμερικανός πρόεδρος. «Πιστεύω ότι θα είναι εντάξει, ποιος ξέρει με βεβαιότητα», πρόσθεσε.

Οι δυνάμεις επιβολής της τάξης της Χαμάς συγκρούονται εδώ και δύο ημέρες με μέλη μιας οικογένειας στην πόλη της Γάζας.

Το υπουργείο Εσωτερικών της Χαμάς εξέδωσε χθες Κυριακή ανακοίνωση προσφέροντας αμνηστία σε όσους εντάχθηκαν σε παράνομες συμμορίες οι οποίες έκλεψαν ανθρωπιστική βοήθεια και έκαναν λεηλασίες, με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν εμπλακεί σε αιματοχυσίες.

Σήμερα η Χαμάς έχει αναπτύξει μαχητές της στη Γάζα. Εικόνες που μετέδωσε το Reuters δείχνουν δεκάδες ένοπλα μέλη της Χαμάς να έχουν αναπτυχθεί έξω από νοσοκομείο στη νότια Γάζα και ένα από αυτά να φέρει το χαρακτηριστικό έμβλημα της ένοπλης πτέρυγας της παλαιστινιακής οργάνωσης, των Ταξιαρχιών Κάσαμ. Σύμφωνα με τα διακριτικά στον ώμο του, είναι μέλος της ειδικής μονάδας η οποία, όπως λένε πηγές της Χαμάς, είναι αρμόδια για τη φύλαξη των ομήρων.

