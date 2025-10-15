Η Χαμάς θα παραδώσει στο Ισραήλ τα λείψανα άλλων 4 ομήρων

Το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς ενημέρωσε τους μεσολαβητές ότι σκοπεύει να επαναπατρίσει στο Ισραήλ τα λείψανα άλλων τεσσάρων αποβιωσάντων ομήρων σήμερα, αναφέρει ρεπορτάζ της εφημερίδας Times of Israel, που επικαλείται διπλωματική πηγή της σε χώρα της Μέσης Ανατολής και δεύτερη πηγή της ενήμερη σχετικά.

Με την παράδοση αυτή, ο αριθμός των νεκρών ομήρων που θα έχει επαναπατριστεί θα φθάσει τους 12, ενώ θα απομένουν στη Λωρίδα της Γάζας 16.

Δυνάμει της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, η Χαμάς όφειλε να επαναπατρίσει 28 πτώματα.

Το κίνημα ωστόσο λέει πως αντιμετωπίζει δυσκολίες στον εντοπισμό των λειψάνων των ομήρων, έπειτα από δυο χρόνια καταστροφικού πολέμου.

Σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης, η κυβέρνηση του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου θεωρεί πως πρόκειται για τακτική καθυστέρησης και σκοπεύει να περιορίσει τις παραδόσεις ανθρωπιστικής βοήθειας διατηρώντας κλειστό το πέρασμα στη Ράφα, στα σύνορα με την Αίγυπτο, ως τον επαναπατρισμό όλων των σορών.

Στο μεταξύ, τα φέρετρα με τα λείψανα τεσσάρων ανθρώπων που θεωρείται πως ήταν ανάμεσα στους ομήρους έφθασαν σε ιατροδικαστική μονάδα του Τελ Αβίβ για την αναγνώρισή τους. Παραδόθηκαν από τη Χαμάς στη ΔΕΕΣ χθες βράδυ.

Η διαδικασία ταυτοποίησης μπορεί να διαρκέσει ως και δύο ημέρες. Οι ταυτότητές τους δεν δημοσιοποιήθηκαν από τη Χαμάς.

Τη Δευτέρα, η Χαμάς άφησε ελεύθερους τους τελευταίους 20 ζωντανούς ομήρους που απέμεναν και τους παρέδωσε σε ομάδες της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου σε δυο φάσεις. Επέστρεψαν στο Ισραήλ έπειτα από 738 ημέρες κράτησής τους στη Λωρίδα της Γάζας.

Οι οικογένειες ταυτοποίησαν τις σορούς τριών ισραηλινών ομήρων

Ταυτοποιήθηκαν τρεις από τις τέσσερις σορούς ισραηλινών ομήρων στη Γάζα, που επεστράφησαν χθες, Τρίτη, το βράδυ από τη Χαμάς, ανακοίνωσαν σήμερα το πρωί οι οικογένειες αφού επιβεβαιώθηκε η ταυτοποίηση των συγγενών τους από την εθνική ιατροδικαστική υπηρεσία.

«Με απέραντη θλίψη και απέραντο πόνο ανακοινώνουμε την επιστροφή του σώματος του πολυαγαπημένου μας Ουριέλ Μπαρούχ από τη λωρίδα της Γάζας, έπειτα από δύο ατέλειωτα χρόνια προσευχών, ελπίδας και πίστης», ανακοίνωσε η οικογένεια αυτού του κατοίκου της Ιερουσαλήμ που απήχθη στις 7 Οκτωβρίου 2023 από τη μουσική γιορτή Nova σε ηλικία 35 ετών.

Οι συγγενείς των Ταμίρ Νιμρόντι και Εϊτάν Λεβί ανακοίνωσαν επίσης την επιστροφή των σορών τους στο Ισραήλ. Οδηγός ταξί ηλικίας 53 ετών, ο Εϊτάν Λεβί σκοτώθηκε αφού είχε αφήσει μια φίλη στο κιμπούτς Μπεερί το πρωί της επίθεσης της Χαμάς. Στρατιώτης ηλικίας 18 ετών, ο Ταμίρ Νιμρόντι είχε αιχμαλωτισθεί σε στρατιωτική βάση στα σύνορα της Γάζας.

