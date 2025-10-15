Κρυπτονομίσματα: Αποκαλύφθηκε γιγαντιαία απάτη ύψους 14 δισ. δολαρίων

Η απάτη περιελάμβανε στρατόπεδα καταναγκαστικής εργασίας - Τα κρυπτονομίσματα κατασχέθηκαν σε κοινή επιχείρηση ΗΠΑ και Ηνωμένου Βασιλείου - Απαγγέλθηκαν κατηγορίες στον ιδρυτή της Prince Group.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ κατάσχεσε περισσότερα από 14 δισεκατομμύρια δολάρια σε bitcoin και απήγγειλε κατηγορίες στον ιδρυτή της καμποτζιανής επιχειρηματικής αυτοκρατορίας Prince Group, για φερόμενη οργάνωση μιας τεράστιας απάτης με κρυπτονομίσματα, η οποία περιλάμβανε στρατόπεδα καταναγκαστικής εργασίας.

Ο Βρετανός και Καμποτζιανός υπήκοος Τσεν Ζι κατηγορήθηκε την Τρίτη στη Νέα Υόρκη για φερόμενη συμμετοχή σε συνωμοσία τηλεφωνικής απάτης και ξέπλυμα χρήματος, σύμφωνα με το BBC.

Οι επιχειρήσεις του Τσεν δέχτηκαν επίσης κυρώσεις από τις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο στο πλαίσιο κοινής επιχείρησης. Η βρετανική κυβέρνηση αναφέρει ότι έχει παγώσει περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν στο δίκτυό του, συμπεριλαμβανομένων 19 ακινήτων στο Λονδίνο – ένα εκ των οποίων αξίζει σχεδόν 100 εκατομμύρια λίρες (133 εκατομμύρια δολάρια).

Οι Αμερικανοί εισαγγελείς δήλωσαν ότι ήταν μια από τις μεγαλύτερες οικονομικές κατασχέσεις στην ιστορία και η μεγαλύτερη κατάσχεση bitcoin, με περίπου 127.271 bitcoin να κατάσχονται από την κυβέρνηση των ΗΠΑ.

Ο Τσεν, ο οποίος παραμένει ασύλληπτος, κατηγορείται ότι είναι ο εγκέφαλος πίσω από μια «αυξανόμενη αυτοκρατορία κυβερνοαπάτης» που λειτουργεί υπό την πολυεθνική του εταιρεία, την Prince Group, δήλωσε το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.

Ο ιστότοπος του ομίλου με έδρα την Καμπότζη αναφέρει ότι οι δραστηριότητές του περιλαμβάνουν ανάπτυξη ακινήτων, χρηματοοικονομικές και καταναλωτικές υπηρεσίες. Ωστόσο, το Υπουργείο Δικαιοσύνης ισχυρίζεται ότι διαχειρίζεται μία από τις μεγαλύτερες διεθνικές εγκληματικές οργανώσεις της Ασίας.

Ακούσια θύματα προσεγγίστηκαν στο διαδίκτυο και πείστηκαν να μεταφέρουν κρυπτονομίσματα με βάση ψευδείς υποσχέσεις ότι τα κεφάλαια θα επενδυθούν και θα αποφέρουν κέρδη, δήλωσε το υπουργείο Δικαιοσύνης.

Τουλάχιστον δέκα επιχειρήσεις απάτης

Οι εισαγγελείς ισχυρίστηκαν ότι η εταιρεία, υπό την καθοδήγηση του Τσεν, δημιούργησε και λειτούργησε τουλάχιστον δέκα απάτες σε όλη την Καμπότζη, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που είδε το BBC.

Ο Τσεν κατηγορήθηκε ότι διαχειριζόταν τις εγκαταστάσεις που είχαν σχεδιαστεί ειδικά για να προσεγγίσουν όσο το δυνατόν περισσότερα θύματα, δήλωσαν οι εισαγγελείς.

Οι συνεργοί του φέρονται να απέκτησαν εκατομμύρια αριθμούς κινητών τηλεφώνων και να δημιούργησαν «τηλεφωνικές φάρμες» για να διεξάγουν απάτες τηλεφωνικών κέντρων, σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, με ημερομηνία 8 Οκτωβρίου.

Δύο από αυτές τις εγκαταστάσεις διέθεταν 1.250 κινητά τηλέφωνα που έλεγχαν περίπου 76.000 λογαριασμούς κοινωνικής δικτύωσης, ανέφεραν τα έγγραφα.

Οι εισαγγελείς ανέφεραν ότι τα έγγραφα του Prince Group περιλάμβαναν συμβουλές για την οικοδόμηση σχέσης με τα θύματα, συμβουλεύοντας τους εργαζόμενους να μην χρησιμοποιούν φωτογραφίες προφίλ γυναικών που ήταν «πολύ όμορφες», ώστε οι λογαριασμοί να φαίνονται πιο αυθεντικοί.

Τα δικαστικά έγγραφα περιείχαν εικόνες «τηλεφωνικών συγκροτημάτων» που φέρεται να χρησιμοποιούνται για τη διεξαγωγή απάτης.

Ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας Εθνικής Ασφάλειας Τζον Άισενμπεργκ περιέγραψε την Prince Group ως «εγκληματική επιχείρηση χτισμένη πάνω στον ανθρώπινο πόνο».

Εκμεταλλευόταν επίσης εργαζόμενους, οι οποίοι ήταν περιορισμένοι σε συγκροτήματα που έμοιαζαν με φυλακές και αναγκάζονταν να πραγματοποιούν απάτες στο διαδίκτυο, στοχεύοντας χιλιάδες θύματα παγκοσμίως, είπε.

Ο Τσεν και οι συνεργοί του φέρονται να χρησιμοποίησαν τα έσοδα από το εγκληματικό έγκλημα για πολυτελή ταξίδια και ψυχαγωγία, δήλωσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Έκαναν επίσης «υπερβολικές» αγορές όπως ρολόγια, ιδιωτικά τζετ και σπάνια έργα τέχνης, συμπεριλαμβανομένων αγορών ενός πίνακα του Πικάσο από οίκο δημοπρασιών της Νέας Υόρκης, ανέφερε το υπουργείο. Εάν καταδικαστεί, ο Τσεν αντιμετωπίζει μέγιστη ποινή φυλάκισης 40 ετών.

Τεράστιες επενδύσεις από την «εγκληματική οργάνωση»

Ο Τσεν και οι συνεργοί του φέρονται να ίδρυσαν επιχειρήσεις στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους και να επένδυσαν σε ακίνητα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τα περιουσιακά στοιχεία του δικτύου του περιλαμβάνουν ένα κτίριο γραφείων αξίας 100 εκατομμυρίων λιρών στο κεντρικό Λονδίνο, μια έπαυλη αξίας 12 εκατομμυρίων λιρών στο Βόρειο Λονδίνο και δεκαεπτά διαμερίσματα στην πόλη, δήλωσε το βρετανικό υπουργείο Εξωτερικών την Τρίτη.

Η επιβολή κυρώσεων, στο πλαίσιο κοινής επιχείρησης με τις αμερικανικές αρχές, σημαίνει ότι πλέον έχει αποκλειστεί από το χρηματοπιστωτικό σύστημα του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ο Όμιλος Prince έχει επίσης υποστεί κυρώσεις στις ΗΠΑ και χαρακτηρίζεται ως εγκληματική οργάνωση.

Το βρετανικό υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι ο Τσεν και ο Όμιλος Prince έχτισαν καζίνο και συγκροτήματα που χρησιμοποιήθηκαν ως κέντρα απάτης και ξέπλυναν τα έσοδα.

Τέσσερις επιχειρήσεις που συνδέονται με τις φερόμενες απάτες – The Prince Group, Jin Bei Group, Golden Fortune Resorts World και Byex Exchange – έχουν επίσης υποστεί κυρώσεις, δήλωσε το υπουργείο Εξωτερικών.

Δύο κέντρα απάτης που φέρεται να λειτουργούν από την Jin Bei Group και την Golden Fortune Resorts κατονομάστηκαν νωρίτερα φέτος σε έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας σχετικά με τη χρήση καταναγκαστικής εργασίας και βασανιστηρίων σε κέντρα απάτης στην Καμπότζη.

Οι άνθρωποι που εργάζονται σε κέντρα απάτης είναι συχνά αλλοδαποί που δελεάζονται από την υπόσχεση μιας νόμιμης εργασίας και στη συνέχεια αναγκάζονται να πραγματοποιήσουν απάτες υπό την απειλή βασανιστηρίων, δήλωσε το υπουργείο Εξωτερικών.

Αυτοί οι απατεώνες λειτουργούν σε «βιομηχανική κλίμακα», συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου, χρησιμοποιώντας κόλπα όπως ψεύτικες ρομαντικές σχέσεις για να παρασύρουν τα θύματα, δήλωσε το υπουργείο Εξωτερικών.

Ο υπουργός Απάτης, Λόρδος Χάνσον, δήλωσε στο BBC: «Οι απατεώνες εκμεταλλεύονται τους πιο ευάλωτους κλέβοντας οικονομίες ζωής, καταστρέφοντας την εμπιστοσύνη και καταστρέφοντας ζωές. Δεν θα το ανεχθούμε αυτό.

Πηγή: in.gr