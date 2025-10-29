Γάζα: 50 νεκροί από νέα ισραηλινά πλήγματα (βίντεο)

Η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας στη Γάζα ανακοίνωσε σήμερα ότι τουλάχιστον 50 άνθρωποι, εκ των οποίων 22 παιδιά, σκοτώθηκαν στη διάρκεια της νύκτας της Τρίτης προς Τετάρτη από τα ισραηλινά πλήγματα εναντίον του παλαιστινιακού θύλακα.

«Τουλάχιστον 50 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους 22 παιδιά και πολλές γυναίκες, από τα ισραηλινά πλήγματα που εξαπολύονται από χθες (Τρίτη) το βράδυ εναντίον της Λωρίδας της Γάζας», δήλωσε σήμερα στο AFP ο Μαχμούντ Μπασάλ εκπρόσωπος της Πολιτικής Προστασίας.

Εξάλλου ακόμη 200 άνθρωποι τραυματίστηκαν, πρόσθεσε ο Μπασάλ, κάνοντας λόγο για «ξεκάθαρη και κατάφωρη παραβίαση της συμφωνίας εκεχειρίας» μεταξύ Χαμάς και Ισραήλ. Παράλληλα κατήγγειλε την «καταστροφική και τρομακτική» κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας. Από την πλευρά του ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι ένας στρατιώτης σκοτώθηκε χθες στη Γάζα.

ΑΠΕ-ΜΠΕ