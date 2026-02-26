Απολογισμός προγράμματος Erasmus στο ΓΕΛ Θουρίας

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 19/2 στο Γενικό Λύκειο Θουρίας η εκδήλωση Erasmus Day 2026, με αφορμή την ολοκλήρωση του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ KA122-SCH “EmpowerED in Thouria – Με Δύναμη από την Θουρία” (Σεπτέμβριος 2024 – Φεβρουάριος 2026).

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, η Σοφία Κωνσταντινέα, εκπαιδευτικός Αγγλικών και συντονίστρια του προγράμματος, παρουσίασε τους στόχους, τις δράσεις και τα αποτελέσματα του προγράμματος, το οποίο επικεντρώθηκε στην καλλιέργεια δεξιοτήτων ζωής, την ανάπτυξη ευρωπαϊκής ταυτότητας, την ενεργό πολιτειότητα και την προώθηση της συμπερίληψης και της ανεκτικότητας.

Στο πρόγραμμα συμμετείχαν 15 μαθητές και 6 εκπαιδευτικοί, με κινητικότητες στην Κροατία, επιμορφωτικά σεμινάρια (Non-formal Education Methodologies, Active Citizenship, Creativity and Interculturality) και δράσεις job-shadowing. Το σχολείο υποδέχθηκε επίσης ξένους μαθητές και εκπαιδευτικούς, ενισχύοντας τη διεθνή συνεργασία. Παρουσιάστηκαν επίσης τα οφέλη για το σχολείο, όπως η αναβάθμιση διδακτικών πρακτικών, η ενίσχυση της ευρωπαϊκής συνεργασίας, η εισαγωγή νέων παιδαγωγικών προσεγγίσεων και η ενδυνάμωση της εξωστρέφειας του σχολείου. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους εκπρόσωποι του Δήμου Καλαμάτας και των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς και γονείς και μαθητές, πολλοί από τους οποίους συμμετείχαν ενεργά μοιράζοντας τις εμπειρίες τους.

Οι ευρωπαϊκές δράσεις συνεχίζονται με το νέο πρόγραμμα Erasmus+ RISE (2025–2027), που επικεντρώνεται στην ανθεκτικότητα, τη συμπερίληψη, τη βιωσιμότητα και την ενδυνάμωση των μαθητών. Τα προγράμματα Erasmus+ χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), τον Εθνικό Φορέα υλοποίησής τους στην Ελλάδα.