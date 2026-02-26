Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας: Απορρίφθηκαν οι προτάσεις για υποβάθμιση σχολείων

Η σχετική εισήγηση, που τέθηκε προς γνωμοδότηση, αφορούσε προτεινόμενες αλλαγές στην οργανικότητα συγκεκριμένων σχολικών μονάδων, όπως αυτές διατυπώθηκαν από τη Διεύθυνση Α/θμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας και διαβιβάστηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας. Συγκεκριμένα, η εισήγηση αφορούσε: Την μετατροπή του Δημοτικού Σχολείου Θουρίας από 9θέσιο σε 8θέσιο, του 13ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμάτας από 10θέσιο σε 8θέσιο, του 6ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμάτας από 8θέσιο σε 7θέσιο και του Δημοτικού Σχολείου Πλατέος από 3θέσιο σε 2θέσιο. Στην εισήγηση επισημάνθηκε επίσης ότι δεν προτείνεται καμία μεταβολή (ίδρυση, προαγωγή, συγχώνευση, υποβιβασμός, κατάργηση ή μετατροπή) για τις σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής (ΣΜΕΑΕ) του Δήμου Καλαμάτας για το ίδιο σχολικό έτος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, έπειτα από συζήτηση, δεν ενέκρινε τις παραπάνω προτάσεις, εκφράζοντας την αντίθεσή του σε ενδεχόμενες υποβαθμίσεις που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη λειτουργία των σχολείων και την εκπαιδευτική διαδικασία.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΓΙΑ 29 ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Στο πλαίσιο της συζήτησης που προηγήθηκε, η πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας, Χριστίνα Λαδά, σημείωσε πως με αυτή την εξέλιξη -και εφόσον υλοποιηθεί σε σχολεία γενικότερα της Μεσσηνίας- 29 θέσεις εκπαιδευτικών θα χαθούν από το Νομό την επόμενη χρονιά, τη στιγμή που ακόμα και τον Φλεβάρη του τρέχοντος έτους παρατηρούνται ελλείψεις σε εκπαιδευτικό προσωπικό, στα νηπιαγωγεία, στην ειδική αγωγή, και στην παράλληλη στήριξη. Η ίδια επέκρινε τις πρακτικές του αρμόδιου υπουργείου για την οικονομία που θέλει να κάνει στο κομμάτι της εκπαίδευσης, ενώ για τα δημοτικά σχολεία του Δήμου Καλαμάτας που μπαίνουν στο κάδρο, εκτίμησε πως το υπουργείο προεξοφλεί ότι και στο μέλλον δεν θα υπάρχουν πολλά παιδιά, αποψιλώνοντας τα σχολεία της γειτονιάς μέσα από συγχώνευση και έπειτα κλείσιμο, προκύπτοντας κατ’ επέκταση πολυάριθμα τμήματα. Την ίδια στιγμή, όπως ανέφερε, η εκπαιδευτική κοινότητα ζητά μείωση των μαθητών ανά τμήμα για να είναι πιο πρόσφορη η εκπαιδευτική διαδικασία, με την παραπάνω πρόταση να συνηγορεί στο αντίθετο. Σε ό,τι έχει να κάνει με τα σχολεία στη Θουρία και στο Πλατύ, τόνισε πως όταν κλείνεις σχολεία σε χωριά ερημώνεις την ύπαιθρο, αφαιρώντας το κίνητρο από τους γονείς να μείνουν εκτός πόλης, πόσο μάλλον σε περιοχές σαν αυτές, όπου φιλοξενούνται ομάδες παιδιών από κοινωνικά ευάλωτες οικογένειες, με το σχολείο να παίζει βασικό ρόλο στην ένταξή τους στην κοινωνία.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο πρόεδρος της Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων Δήμου Καλαμάτας, Γρηγόρης Οικονομόπουλος, ο οποίος εστίασε στην περιορισμένη διάθεση του κράτους να ενισχύσει οικονομικά τα σχολεία, κάτι που –όπως είπε– αποδεικνύεται από το προσωπικό των σχολικών μονάδων. Σχολίασε ακόμη πως τα τμήματα σε πολλές περιπτώσεις στη δευτεροβάθμια, λόγω των πρακτικών του αρμόδιου υπουργείου, είναι 27άρια, την ώρα που καταργούνται τμήματα και σχολεία. Από την πλευρά της αντιπολίτευσης, ο δημοτικός σύμβουλος της παράταξης «Καλαμάτα Μετά», Δημήτρης Φαββατάς, ζήτησε διευκρινίσεις για το τί προτίθεται να πράξει ο Δήμος σε περίπτωση που το υπουργείο επιμείνει στην απόφασή του, θέτοντας το ζήτημα των επόμενων κινήσεων της δημοτικής αρχής.

Παρέμβαση πραγματοποίησε και ο επικεφαλής της «Λαϊκής Συσπείρωσης», Δημήτρης Οικονομάκος, ο οποίος, αναφερόμενος ειδικά στο σχολείο της Θουρίας και στο Πλατύ, στάθηκε στην παρουσία αλλοδαπών που ζουν και εργάζονται στα χωριά, καθώς και στους ρομά, για τους οποίους – όπως είπε– μέσα από την εκπαίδευση γίνεται προσπάθεια να ενταχθούν στην κοινωνία και να μην ακολουθήσουν άλλους δρόμους. Για τα σχολεία της Καλαμάτας, σημείωσε ότι πρόκειται για συγκροτήματα σε λαϊκές γειτονιές, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, τονίζοντας πως ο Δήμος πρέπει να αντισταθεί στις πρακτικές αυτές του υπουργείου. Σημειώνεται πως η παραπάνω απόφαση έχει γνωμοδοτικό χαρακτήρα, με τις όποιες εξελίξεις να είναι στον “αέρα”.