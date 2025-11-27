Γαλλία: Ο Μακρόν ανακοίνωσε εθελοντική στρατιωτική θητεία

Την εθελοντική στράτευση ανακοίνωσε ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, διευκρινίζοντας πως “δεν πρόκειται να στείλουμε τους νέους μας στην Ουκρανία”.

Την επαναφορά της εθελοντικής στρατιωτικής θητείας ανακοίνωσε σήμερα, Πέμπτη ο Εμανουέλ Μακρόν απέναντι στην αυξανόμενη απειλή της Ρωσίας και τον κίνδυνο ενός νέου πολέμου στην Ευρώπη.

Όπως αναφέρει το France24, σχεδόν τρεις δεκαετίες μετά την κατάργηση της υποχρεωτικής θητείας, ο Γάλλος πρόεδρος παρουσίασε νωρίτερα τα νέα μέτρα, κατά τη διάρκεια επίσκεψής του σε ταξιαρχία πεζικού στη νοτιοανατολική Γαλλία.

«Μια νέα εθνική υπηρεσία πρόκειται να εγκαθιδρυθεί σταδιακά, ξεκινώντας από το επόμενο καλοκαίρι», δήλωσε ο Μακρόν σε ομιλία του στη στρατιωτική βάση Βαρζ της περιοχής των Γαλλικών Άλπεων.

Οι νεαροί εθελοντές θα υπηρετούν μόνο στη μητροπολιτική Γαλλία και τις υπερπόντιες περιοχές, όχι σε επιχειρήσεις του γαλλικού στρατού στο εξωτερικό, πρόσθεσε.

“Η εθνική θητεία θα περιλαμβάνει μόνο εθελοντές, και η βασική ομάδα θα αποτελείται από νέους ηλικίας 18 και 19 ετών, και θα είναι 10μηνη“, εξήγησε.

Η ανακοίνωση του Μακρόν έρχεται περισσότερο από τριάμισι χρόνια μετά την πλήρους κλίμακας εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, με τον Μακρόν και άλλους Γάλλους αξιωματούχους να προειδοποιούν ότι η Μόσχα ενδέχεται να μην σταματήσει στα σύνορα της Ουκρανίας.

Ο Γάλλος πρόεδρος σημείωσε ακόμα, ότι η Γαλλία θα “στοχεύσει” δαπάνες 64 δισ. ευρώ ετησίως για την Άμυνα το 2027, το τελευταίο έτος της δεύτερης θητείας του, ποσό διπλάσιο από τα 32 δισ. ευρώ ετήσιων δαπανών όταν ανέλαβε την προεδρία το 2017.

Διευκρίνισε, δε, ότι η Γαλλία δεν εξετάζει την επαναφορά της υποχρεωτικής θητείας, η οποία έληξε στη χώρα το 1996.

Ο ανώτατος στρατιωτικός διοικητής της χώρας, αρχηγός του γενικού επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων Φαμπιέν Μαντόν, προκάλεσε σάλο στο εσωτερικό της χώρας την περασμένη εβδομάδα προειδοποιώντας ότι η Γαλλία “πρέπει να είναι έτοιμη να χάσει τα παιδιά της”, προσθέτοντας ότι η Ρωσία “προετοιμάζεται για μια αντιπαράθεση έως το 2030 με τις χώρες μας”.

Αλλά πριν από την ανακοίνωση της Πέμπτης, Ο Μακρόν και άλλοι αξιωματούχοι κατέβαλαν προσπάθειες να κατευνάσουν την κατακραυγή που προκάλεσαν οι δηλώσεις του στρατηγού και οι ανησυχίες ότι η γαλλική νεολαία “κατευθύνεται” προς το πολεμικό μέτωπο ενώ διαμήνυσε πως “δεν πρόκειται να στείλουμε τους νέους μας στην Ουκρανία”.

Σημειώνεται ότι οι γαλλικές ένοπλες δυνάμεις διαθέτουν περίπου 200.000 εν ενεργεία στρατιωτικούς και 47.000 εφέδρους, αριθμοί που αναμένεται να αυξηθούν σε 210.000 και 80.000 αντίστοιχα έως το 2030.

