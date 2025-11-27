Η άφιξη του Πάπα Λέοντος στην Κωνσταντινούπολη – Ο πρώτος Ποντίφικας που επισκέπτεται την ιστορική Νίκαια (βίντεο)

Το πρώτο αυτό ταξίδι του Ποντίφικα μετά την ενθρόνισή του έχει μείζον θρησκευτικό περιεχόμενο, αφού στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα ενότητας των εκκλησιών προς τους απανταχού χριστιανούς. Παράλληλα, όμως, έχει και μεγάλο συμβολισμό, καθώς πραγματοποιείται στη σκιά σύγχρονων γεωπολιτικών εντάσεων που ταλανίζουν τον πλανήτη.

Λίγο μετά τις 18:00 αφίχθη ο Πάπας Λέων ο 14ος στην Κωνσταντινούπολη, ξεκινώντας το αποστολικό του ταξίδι στην πρωτεύουσα της Τουρκίας. Ο Πάπας είχε μαζί του διαπιστευμένους δημοσιογράφους από το Βατικανό.

Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος υποδέχτηκε στην Κωνσταντινούπολη, μια πόλη που παραμένει σύμβολο για την Ορθοδοξία, τον Πάπα Λέοντα τον 14ο, με τους προκαθήμενους των δυο Εκκλησιών να στέλνουν από κοινού, ένα μήνυμα ενότητας του Χριστιανισμού σε μια κομβική και κυρίως δυσχερή στιγμή για την ανθρωπότητα, η οποία μαστίζεται από πολέμους, φτώχεια, κοινωνικές ανισότητες, την κλιματική κρίση και τη μετανάστευση.

Είναι το πρώτο αποστολικό ταξίδι του Πάπα και σηματοδοτεί την διάθεση του Βατικανού για να συνεχιστεί ο διαθρησκευτικός διάλογος για την εντατικοποίηση, του οποίου είχαν εργαστεί από κοινού ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος με τον Πάπα Φραγκίσκο, ο οποίος αποδήμησε τον περασμένο Απρίλιο.

Οι δύο προκαθήμενοι θα πραγματοποιήσουν αύριο μια συμβολική επιστροφή στο παρελθόν, στη Νίκαια της Βιθυνίας, όπου 325 μετά Χριστόν, ο Μέγας Κωνσταντίνος συγκάλεσε την 1η Οικουμενική Σύνοδο, αποτέλεσμα της οποίας ήταν το σύμβολο της Πίστεως στο βαπτιστήριο σύμβολο του Χριστιανισμού.

Πρόκειται για μια ιστορική στιγμή για την Κωνσταντινούπολη, τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο και φυσικά το Οικουμενικό Πατριαρχείο, που παραμένουν έως σήμερα πνευματικά κέντρα για την Ορθοδοξία και τους απανταχού Χριστιανούς.

Στο επίκεντρο της αποστολικής επίσκεψης του Πάπα Λέοντα βρίσκονται οι συναντήσεις του με τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Η πρώτη είναι αύριο στη Νίκαια, όπου θα παρευρεθούν από κοινού. Είναι ο πρώτος επίσκοπος Ρώμης που θα βρεθεί στη Νίκαια. Είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή σημειολογικά η παρουσία του εκεί, θα επισκεφθούν τα ερείπια του ναού που συνεκλήθη η Πρώτη Οικουμενική Σύνοδος, ενώ αναμένεται εκεί να βρίσκεται και πλήθος πιστών όλων των ομολογιών.

Το Σάββατο ο Οικουμενικός Πατριάρχης θα υποδεχθεί τον Πάπα Λέοντα, στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι, θα ακολουθήσει δοξολογία και η υπογραφή της κοινής δήλωσης των δύο Προκαθημένων, ενώ οι εκδηλώσεις θα κορυφωθούν την Κυριακή στο Φανάρι, στο Πατριαρχείο, με την παρουσία του Πάπα Λέοντος στη Θεία Λειτουργία, με την αφορμή της χρονικής εορτής του Πατριαρχείου, ανήμερα του Αποστόλου Ανδρέα, του ιδρυτή της Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης.

Πρόκειται για κινήσεις υψηλού συμβολισμού, ιστορικές στιγμές και για τον κόσμο της πόλης και για τον χριστιανισμό της πόλης, αλλά και ευρύτερα για το χριστιανικό κόσμο.

