Γερμανία: Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες ΗΠΑ - Ουκρανίας

Ολοκληρώθηκαν, έπειτα από πέντε ώρες, οι συνομιλίες μεταξύ των αντιπροσωπειών των ΗΠΑ και της Ουκρανίας στο Βερολίνο, ανακοίνωσε πριν από λίγο το γραφείο του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ακολουθούν οι συναντήσεις του κ. Ζελένσκι με Γερμανούς αξιωματούχους, ενώ είναι άγνωστο εάν στο αποψινό δείπνο με τους Ευρωπαίους εταίρους θα υπάρχει αμερικανική συμμετοχή.

Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Στέφαν Κορνέλιους, δεν είναι ακόμη βέβαιο εάν οι δύο Αμερικανοί διαπραγματευτές, ο ειδικός απεσταλμένος του προέδρου Τραμπ Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός του Τζάρεντ Κούσνερ, θα συμμετάσχουν στη συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί απόψε με τους Ευρωπαίους ηγέτες. Διευκρίνισε πάντως ότι έχουν προσκληθεί.

Η συζήτηση, ανέφερε ο κ. Κορνέλιους, θα επικεντρωθεί «στο ζήτημα του εδάφους και της ασφάλειας». Ειδικά το ζήτημα της ασφάλειας, πρόσθεσε, «θα καθορίσει τελικά εάν αυτός ο πόλεμος θα σταματήσει πραγματικά και εάν θα αναζωπυρωθεί ή εάν μια αναζωπύρωση μπορεί να αποτραπεί και να προληφθεί».

Στην ουσία των διαπραγματεύσεων, σύμφωνα με το ειδησεογραφικό δίκτυο n-tv, υψηλόβαθμος αξιωματούχος δήλωσε ότι, αντιθέτως με όσα κυκλοφόρησαν σε ΜΜΕ, η Ουκρανία δεν έχει δηλώσει ότι παραιτείται από την πρόθεσή της να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, ενώ οι ΗΠΑ δεν έχουν ακόμη παρουσιάσει λεπτομέρειες για τις εγγυήσεις ασφαλείας που ζητά το Κίεβο.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο μεταξύ συναντήθηκε νωρίτερα με τον ομοσπονδιακό πρόεδρο Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ, ο οποίος τον υποδέχθηκε αγκαλιάζοντάς τον και λέγοντας «Γεια σου, φίλε μου!». Αυτή την ώρα βρίσκεται στο ομοσπονδιακό κοινοβούλιο, όπου τον υποδέχθηκε η πρόεδρος Γιούλια Κλέκνερ και αργότερα θα μεταβεί στην καγκελαρία για συνάντηση με τον Φρίντριχ Μερτς.

Στο Βερολίνο εφαρμόζεται ήδη από το Σαββατοκύριακο το αυστηρότερο δυνατό πρωτόκολλο ασφαλείας, με περισσότερους από 3.600 αστυνομικούς να περιφρουρούν την κίνηση των ηγετών που συμμετέχουν στις συνομιλίες για την Ουκρανία. Εκτεταμένα είναι τα προβλήματα στους δρόμους, καθώς το κέντρο είναι αποκλεισμένο, ενώ καθυστερήσεις και αλλαγές σημειώνονται και στα δρομολόγια των μέσων σταθερής τροχιάς.

