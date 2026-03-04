Πολιτιστικός Οργανισμός «Δρόμοι της Ελιάς»: Δράση στήριξης των αγροτικών κοινοτήτων

Η δράση τελεί υπό την αιγίδα της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ) και υλοποιείται από τον Πολιτιστικό Οργανισμό «Οι Δρόμοι της Ελιάς», με στόχο τη στήριξη των αγροτικών κοινοτήτων μέσω του πολιτιστικού τουρισμού και της επιχειρηματικότητας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Πολιτιστικού Οργανισμού «Οι Δρόμοι της Ελιάς», η πρωτοβουλία αφορά τη στήριξη της υπαίθρου μέσω των ελληνικών Επιμελητηρίων. Μέχρι στιγμής έχουν επιλεγεί 81 κοινότητες με τη συνδρομή των κατά τόπους Επιμελητηρίων. Ο σχεδιασμός βασίζεται στο ψήφισμα του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πιστοποίηση Πολιτιστικών Διαδρομών. Οι τομείς προτεραιότητας περιλαμβάνουν την αναβάθμιση τοποθεσιών κληρονομιάς σε αγροτικές περιοχές, τον πολιτιστικό τουρισμό και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Στη Μεσσηνία, την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026, πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις εργασίας στο Διαβολίτσι, το Ζευγολατιό και τη Δεσύλλα. Στις διαδικασίες συμμετείχαν τοπικοί εκπρόσωποι, παραγωγοί και επιχειρηματίες, οι οποίοι συμπλήρωσαν ερωτηματολόγια SWOT. Παράλληλα, υπογράφηκαν Μνημόνια Συνεργασίας με τον φορέα «Οι Δρόμοι της Ελιάς» για την προώθηση του οικοτουρισμού και της τοπικής επιχειρηματικότητας.

Στην Αρκαδία και τη Λακωνία η έρευνα πεδίου βρίσκεται σε εξέλιξη. Συγκεκριμένα, στους Χράνους Μεγαλόπολης και στην Κρεμαστή ολοκληρώνεται η καταγραφή των σημείων ενδιαφέροντος και του πολιτιστικού αποθέματος.

Τα Επιμελητήρια, υπό την αιγίδα της ΚΕΕΕ, στοχεύουν στην αντιμετώπιση της ερημοποίησης και του δημογραφικού προβλήματος. Για το σκοπό αυτό αξιοποιούνται εργαλεία όπως ο θεματικός τουρισμός και οι Πολιτιστικές Διαδρομές, που αποτελούν στρατηγική επιλογή για την τοπική οικονομία.

Τα επόμενα βήματα περιλαμβάνουν:

• Την ανάλυση των αποτελεσμάτων SWOT για τη δημιουργία σχεδίου δράσης ανά κοινότητα.

• Τη χάραξη πολιτιστικών διαδρομών και την ενίσχυση της νέας επιχειρηματικότητας.

• Τη συνεργασία ομάδας έργου με εθελοντές από την Ελλάδα, την Ιταλία και τη Γαλλία.

Ο Πολιτιστικός Οργανισμός «Δρόμοι της Ελιάς» αποτελεί τον φορέα υλοποίησης της πρωτοβουλίας και διαχειρίζεται την ομώνυμη πολιτιστική διαδρομή, η οποία είναι αναγνωρισμένη από την UNESCO και το Συμβούλιο της Ευρώπης.

Χορηγός επικοινωνίας της πρωτοβουλίας είναι ο Σύνδεσμος Ημερήσιων Περιφερειακών Εφημερίδων