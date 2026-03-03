Άσκηση ετοιμότητα για σεισμό στο Νοσοκομείο Κυπαρισσίας (βίντεο-φωτογραφίες)

Η άσκηση είχε ως στόχο τη δοκιμή των πρωτοκόλλων ασφαλείας, τον συντονισμό των τμημάτων και τη συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, ώστε να διασφαλιστεί ότι σε μια πραγματική συνθήκη έκτακτης ανάγκης η μονάδα θα μπορεί να ανταποκριθεί άμεσα, αποτελεσματικά και με απόλυτη προτεραιότητα την ασφάλεια ασθενών και προσωπικού.

Λίγο μετά τις 11 το πρωί σήμανε συναγερμός στο νοσοκομείο, καθώς το σενάριο προέβλεπε την εκδήλωση ισχυρού σεισμού και την ανάγκη μερικής εκκένωσής του. «Ασθενείς» από διάφορα τμήματα μεταφέρθηκαν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο προαύλιο του νοσοκομείου, όπου γινόταν η εκτίμηση της κατάστασης και μεταφέρονταν στις σκηνές που είχαν στηθεί, ανάλογα με την κατάστασή τους. Το σενάριο ακόμη προέβλεπε τη μεταφορά ασθενούς ενώ ήταν σε εξέλιξη χειρουργική επέμβαση, όπως και την ανάγκη διακομιδής σε άλλο νοσοκομείο. Επίσης κλήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία, προσωπικό της οποίας έφτασε στο σημείο με επικεφαλής τον προϊστάμενο του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Κυπαρισσίας Παναγιώτη Λυδιώτη, για να αντιμετωπίσει φωτιά στα μαγειρεία του νοσοκομείου, τον απεγκλωβισμό εργαζομένου, τον απεγκλωβισμό από το ασανσέρ στον α’ όροφο του κτηρίου και την απομάκρυνση τραυματία με φορείο μέσω κλίμακας από παράθυρο του α’ ορόφου. Στην άσκηση συμμετείχε επίσης η Αστυνομία για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας και το ΕΚΑΒ για τη διακομιδή των ασθενών.

Η αναπληρώτρια διοικήτρια του Γ.Ν. Μεσσηνίας της Α.Ο.Μ. Κυπαρισσίας Δημητρούλα Καλομοίρη με την ολοκλήρωση της άσκησης σημείωσε: «Πραγματοποιήθηκε άσκηση στα πλαίσια του επιχειρησιακού σχεδίου “Σώστρατος” που αφορά την αντιμετώπιση σε περίπτωση σεισμού. Η προσπάθεια που έγινε από όλο το προσωπικό είχε στόχο την τήρηση των πρωτοκόλλων ασφαλείας, ουσιαστικά τον συντονισμό του σχεδιασμού αντιμετώπισης και τον βαθμό συνεργασίας μας με τους άλλους φορείς, όπως είναι η Αστυνομία, η Πυροσβεστική Υπηρεσία, το ΕΚΑΒ και οι εθελοντές, στην προκειμένη περίπτωση ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός. Προσωπικά θέλω να ευχαριστήσω και να συγχαρώ το προσωπικό του νοσοκομείου, το οποίο πραγματικά ήταν και ποιοτικό και αποτελεσματικό στις υπηρεσίες που προσέφερε στον βαθμό της άσκησης. Να τονίσω ότι τελικά η ετοιμότητα, η εκπαίδευση και η συνεχής προσπάθεια θα είναι στόχοι μας, ώστε να καταστήσουμε αυτό το μικρό νοσοκομείο αξιόπιστο και ποιοτικό για τους κατοίκους της περιοχής».

Από την πλευρά του ο Ιωάννης Καπράλος ιατρός του Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας στην κεντρική υπηρεσία του ΕΚΑΒ και επικεφαλής της άσκησης τόνισε: «Εμείς ασχολούμαστε με τα επιχειρησιακά σχέδια “Σώστρατος” και “Περσέας”, συμμετέχουμε και αξιολογούμε τις ασκήσεις των νοσοκομείων σε όλη την Ελλάδα. Για την Πελοπόννησο, σήμερα ξεκινήσαμε με το συγκεκριμένο νοσοκομείο, αύριο συνεχίζουμε με Καλαμάτα και την επόμενη μέρα θα πάμε στην Τρίπολη. Είναι μέρος των ασκήσεων που γίνονται σε όλο τον ελλαδικό χώρο κάθε χρόνο, πέρυσι είχαμε κάνει 54 ασκήσεις σε όλη τη χώρα. Το επίπεδο της σημερινής άσκησης ήταν πάρα πολύ υψηλό. Αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους και όλοι να ’χουμε υγεία και μια ήρεμη υγειονομική χρονιά. Συγχαρητήρια σε όλους».

Την άσκηση παρακολούθησαν ο διοικητής του Γ.Ν. Μεσσηνίας Νικόλαος Πεφάνης, ο διοικητής Π.Υ. Μεσσηνίας Κωνσταντίνος Γεωργακόπουλος, εκπρόσωποι της 6ης ΥΠΕ και του ΚΕΠΥ ΕΚΑΒ και οι αντιδήμαρχοι Τριφυλίας Βασίλης Αθανασόπουλος και Μαρία Παναγοπούλου.



Κ.Μπ.