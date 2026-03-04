Ο Ανδρέας Ζαγάκος επίτιμος πρόεδρος του Συλλόγου Καταστημάτων Εστίασης & Αναψυχής Καλαμάτας

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού που αφορά τα γεωγραφικά όρια του Συλλόγου. Η απόφαση δίνει τη δυνατότητα σε περισσότερες επιχειρήσεις εστίασης σε όλο τον Νομό Μεσσηνίας να συνεργαστούν και να εκπροσωπηθούν θεσμικά. Όπως επισημάνθηκε, οι 1.603 επιχειρήσεις εστίασης της Μεσσηνίας κατέγραψαν το 2025 κύκλο εργασιών άνω των 150 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας τη βαρύτητα του κλάδου για την τοπική οικονομία και τον τουρισμό.

Στη συνέλευση ανακηρύχθηκε ο Ανδρέας Ζαγάκος επίτιμος πρόεδρος του Συλλόγου, σε αναγνώριση της πολυετούς προσφοράς του στον κλάδο και στην πόλη. Του απονεμήθηκαν αναμνηστική πλακέτα, το μετάλλιο προσφοράς του Συλλόγου και η «Διακήρυξη Τιμής για τον άνθρωπο της Εστίασης».

Κατά τη διάρκεια της συνέλευσης παρουσιάστηκαν αναλυτικά τα πεπραγμένα της χρονιάς. Το 2025 ο Σύλλογος πραγματοποίησε περισσότερες από 30 παρεμβάσεις σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Κατατέθηκαν υπομνήματα και επιστολές προς Υπουργεία για ΦΠΑ, εργασιακά ζητήματα, τραπεζικές χρεώσεις και έλλειψη προσωπικού. Υπήρξαν παρεμβάσεις στη Βουλή για τα πνευματικά δικαιώματα και την κάρτα εργασίας, καθώς και συναντήσεις για θέματα αιγιαλού και κανονιστικών αποφάσεων. Παράλληλα αναπτύχθηκαν πρωτοβουλίες για την τουριστική προβολή της Καλαμάτας και την ανάδειξη της μεσσηνιακής γαστρονομίας.

Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας Βαγγέλης Ξυγκώρος.