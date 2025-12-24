Συντριβή αεροσκάφους στην Τουρκία: Ελληνίδα αεροσυνοδός μεταξύ των θυμάτων (βίντεο)

Μία Ελληνίδα φαίνεται πως βρισκόταν μεταξύ των οκτώ επιβαινόντων στο ιδιωτικό τζετ, που συνετρίβη μετά την απογείωσή του από την Άγκυρα και μετέφερε τον αρχηγό των Ενόπλων Δυνάμεων της Λιβύης, Μοχάμεντ Αλί Άχμεντ αλ Χαντάντ.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε η ΕΡΤ, πρόκειται για μία Ελληνίδα αεροσυνοδό.

Η συντριβή του αεροσκάφους σκότωσε και τους οκτώ επιβαίνοντες. Εκτός από τον Μοχάμεντ Αλί Άχμεντ αλ Χαντάντ στο αεροσκάφος βρισκόταν τέσσερις υψηλόβαθμοι Λίβυοι στρατιωτικοί αξιωματούχοι, καθώς και τρία μέλη του πληρώματος.

Βρέθηκε το μαύρο κουτί και η συσκευή καταγραφής ήχου

Ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλίκαγια, δήλωσε ότι οι Αρχές εντόπισαν στο σημείο όπου το ιδιωτικό αεροσκάφος συνετρίβη τη συσκευή καταγραφής ήχου και το μαύρο κουτί του αεροπλάνου, με τις τουρκικές αρχές να δεσμεύονται για πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης που στοίχισε τη ζωή σε οκτώ άτομα.

Όπως ανακοίνωσε ο Τούρκος αξιωματούχος η περιοχή στην οποία αναζητούν τα συντρίμμια και απαντήσεις για τα αίτια της αεροπορικής τραγωδίας εκτείνεται στα 3 χλμ. ενώ γνωστοποίησε ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες διερεύνησης αεροπορικών δυστυχημάτων έχουν ξεκινήσει ήδη την αξιολόγηση των ευρημάτων.

Τούρκοι αξιωματούχοι δήλωσαν στο Al Jazeera ότι οι αρχικές έρευνες έχουν αποκλείσει το σαμποτάζ και δείχνουν ως αιτία της συντριβής μια τεχνική βλάβη.

Ο Λίβυος πρωθυπουργός Αμπντούλ Χαμίντ Ντμπέιμπα επιβεβαίωσε τον θάνατο του αλ-Χαντάντ με ανακοίνωση στο Facebook, λέγοντας ότι το «τραγικό δυστύχημα» συνέβη καθώς αυτός και η αντιπροσωπεία του επέστρεφαν στην πατρίδα.

«Αυτή η μεγάλη τραγωδία είναι μια τεράστια απώλεια για το έθνος, τον στρατιωτικό θεσμό και ολόκληρο τον λαό», δήλωσε. «Χάσαμε άνδρες που υπηρέτησαν τη χώρα τους με ειλικρίνεια και αφοσίωση και αποτέλεσαν παράδειγμα πειθαρχίας, υπευθυνότητας και εθνικής προσήλωσης».

Ο Λίβυος επιτελάρχης, για την απώλεια του οποίου και άλλων πέντε υψηλόβαθμων στρατιωτικών η Τρίπολη κήρυξε τριήμερο πένθος, αναδείχθηκε στην επανάσταση κατά του έως το 2011 απόλυτου ηγεμόνα της χώρας, Μουαμάρ Καντάφι. Είναι χαρακτηριστικό ότι πένθος εκφράζεται και από την άλλη πλευρά του λιβυκού εμφυλίου, στη Βεγγάζη, σύμφωνα με αραβικά μέσα ενημέρωσης, με δηλώσεις και του ίδιου του στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ και του Κοινοβουλίου στην ανατολική Λιβύη.

Οι άλλοι τέσσερις αξιωματικοί που σκοτώθηκαν στη συντριβή ήταν ο στρατηγός Αλ-Φιτούρι Γκαριμπίλ, επικεφαλής των χερσαίων δυνάμεων της Λιβύης· ο ταξίαρχος Μαχμούντ Αλ-Κατάουι, επικεφαλής της Αρχής Στρατιωτικής Βιομηχανίας· ο Μουχάμαντ Αλ-Άσαουι Ντιάμπ, σύμβουλος του αρχηγού του γενικού επιτελείου· και ο Μουχάμαντ Όμαρ Άχμεντ Μαχτζούμπ, στρατιωτικός φωτογράφος στο γραφείο του αρχηγού του γενικού επιτελείου.

Περισσότερα στο news247.gr