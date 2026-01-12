eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Οι νικητές των σημαντικότερων κατηγοριών στις Χρυσές Σφαίρες

Οι νικητές των σημαντικότερων κατηγοριών στις Χρυσές Σφαίρες

Ακολουθούν οι νικητές στις σημαντικότερες κατηγορίες στην 83η τελετή απονομής των Χρυσών Σφαιρών, η οποία διεξήχθη χθες Κυριακή στο Μπέβερλι Χιλς.

Η ταινία «Η μια μάχη μετά την άλλη» (One Battle After Another) απέσπασε τα περισσότερα βραβεία της βραδιάς--τέσσερα, ανάμεσά τους καλύτερης κωμωδίας και σκηνοθεσίας (Πολ Τόμας Άντερσον).

Ταινίες

Καλύτερο δραματικό φιλμ: Hamnet

Καλύτερη κωμωδία ή μιούζικαλ/κωμωδία: «Η μια μάχη μετά την άλλη»

Καλύτερου ηθοποιού σε δραματικό ρόλο: Βάγκνερ Μόουρα, «Ο μυστικός πράκτορας» (The Secret Agent)

Καλύτερη ηθοποιός σε δραματικό ρόλο: Τζέσι Μπάκλεϊ, Hamnet

Καλύτερος ηθοποιός σε κωμικό ρόλο: Τιμοθέ Σαλαμέ, Marty Supreme

Καλύτερη ηθοποιός σε κωμικό ρόλο: Ρόουζ Μπερν, «Αν είχα πόδια θα σε κλώτσαγα» (If I Had Legs I’d Kick You)

Καλύτερος β΄ ανδρικός ρόλος: Στέλαν Σκάρσγκορντ, «Συναισθηματική Αξία» (Sentimental Value)

Καλύτερος β΄ γυναικείος ρόλος: Τιάνα Τέιλορ, «Η μια μάχη μετά την άλλη»

Καλύτερη σκηνοθεσία: Πολ Τόμας Άντερσον, «Η μια μάχη μετά την άλλη»

Καλύτερη ξένη ταινία: «Ο μυστικός πράκτορας» (Βραζιλία)

Καλύτερη επίδοση στο box office: Sinners

Καλύτερη ταινία animation: KPop Demon Hunters

Τηλεόραση

Καλύτερη δραματική σειρά: The Pitt

Καλύτερος ηθοποιός σε δραματική σειρά: Νόα Γουάιλ, The Pitt

Καλύτερη ηθοποιός σε δραματική σειρά: Ρία Σίχορν, Pluribus

Καλύτερη κωμική σειρά ή μιούζικαλ: The Studio

Καλύτερος ηθοποιός σε κωμική σειρά ή μιούζικαλ: Σεθ Ρόγκεν, The Studio

Καλύτερη ηθοποιός σε κωμική σειρά ή μιούζικαλ: Τζιν Σμαρτ, Hacks

Καλύτερη τηλεοπτική ταινία ή μίνι σειρά: Adolescence

Καλύτερος ηθοποιός σε τηλεοπτική ταινία ή μίνι σειρά: Στίβεν Γκρέιαμ, Adolescence

Καλύτερη ηθοποιός σε τηλεοπτική ταινία ή μίνι σειρά: Μισέλ Γουίλιαμς, Dying for Sex.

