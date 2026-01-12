Ποια ευρωπαϊκή χώρα τα απαγορεύει τα πυροτεχνήματα από τα τέλη του 2026

Σημαντικούς περιορισμούς στη χρήση πυροτεχνημάτων και κροτίδων αποφάσισε να επιβάλει η Ολλανδία, μετά τα εκτεταμένα επεισόδια και τις ζημιές που καταγράφηκαν κατά τους εορτασμούς της Πρωτοχρονιάς. Το ολλανδικό κοινοβούλιο ανακοίνωσε ότι η απαγόρευση θα τεθεί σε ισχύ από τα τέλη του 2026.

Η απόφαση ελήφθη έπειτα από ακόμη έναν... προβληματικό εορτασμό στην πρωτεύουσα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία του Άμστερνταμ, μόνο την παραμονή της Πρωτοχρονιάς καταγράφηκαν 4.286 περιστατικά πυρκαγιάς που σχετίζονταν με τη χρήση πυροτεχνημάτων - αριθμός ελαφρώς αυξημένος σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Οι αρχές περιέγραψαν την κατάσταση στην πόλη ως «ζώνη πολέμου», με εκτεταμένες υλικές ζημιές. Μεταξύ αυτών, καταστράφηκε από φωτιά και εκκλησία του 19ου αιώνα κοντά στο Vondelpark, ένα από τα μεγαλύτερα δημόσια πάρκα του Άμστερνταμ. Η τοπική αστυνομία έκανε λόγο για περιστατικά βίας «άνευ προηγουμένου».

Με την εφαρμογή των νέων κανονισμών, η Ολλανδία απαγορεύει ρητά τη χρήση πυροτεχνημάτων από ιδιώτες. Η απόφαση αναμένεται να έχει και θετικές επιπτώσεις στην ευζωία των ζώων συντροφιάς, καθώς εκατομμύρια σκύλοι και γάτες υποφέρουν κάθε χρόνο από τους έντονους θορύβους.

Οικονομικός αντίκτυπος στον κλάδο

Το κοινοβούλιο ενέκρινε την εφαρμογή των μέτρων μέχρι το τέλος του έτους, ενώ εξετάζονται τρόποι περιορισμού των οικονομικών απωλειών για τον κλάδο των πυροτεχνημάτων. Η απαγόρευση της πώλησης σε ιδιώτες αναμένεται να πλήξει σημαντικά την αγορά, η οποία το 2025 κατέγραψε τζίρο 129 εκατομμυρίων ευρώ, έναντι 118 εκατομμυρίων το προηγούμενο έτος.

Όπως επισημαίνουν οι αρχές, οι νέοι κανονισμοί συνοδεύονται από σχέδια αποζημίωσης για τις επιχειρήσεις του κλάδου. Παράλληλα, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, χώρες όπως η Γερμανία και η Φινλανδία έχουν εξετάσει παρόμοια μέτρα, χωρίς ωστόσο να έχουν προχωρήσει μέχρι στιγμής σε γενική απαγόρευση αντίστοιχης κλίμακας.

Πηγή: www.gazzetta.gr