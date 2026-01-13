Λουτρό αίματος στο Ιράν: Αναφορές για 2.000 θύματα σε 48 ώρες (βίντεο)

Τουλάχιστον 2.000 άνθρωποι φέρεται να έχουν χάσει τη ζωή τους στο Ιράν τις τελευταίες 48 ώρες, καθώς οι διαδηλώσεις εναντίον του θεοκρατικού καθεστώτος συνεχίζονται για δεύτερη εβδομάδα.

Παρά τις εκτεταμένες δολοφονίες από το καθεστώς που δε διστάζει να χρησιμοποιεί αληθινά πυρά εναντίον αμάχων, δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές παραμένουν στους δρόμους της Τεχεράνης καίγoντας κυβερνητικά κτήρια.

Το καθεστώς που δεν δίστασε να κόψει τη χρήση του διαδικτύου και μπλόκαρε το δορυφορικό δίκτυο Starlink, του Έλον Μασκ -έστω και προσωρινά- έχει μετατρέψει ειδικά για να κρύψει αυτή τη σφαγή με την Τεχεράνη να έχει μετατραπεί σε μια ζώνη θανάτου.

Τουλάχιστον 10.701 άνθρωποι έχουν συλληφθεί κατά τη διάρκεια των δύο εβδομάδων κατά τις οποίες εκτυλίσσονται οι ταραχές, σύμφωνα με το HRANA το οποίο δεν επιβεβαιώνει τον αριθμό των 2.000 νεκρών. Αντιθέτως, αναφέρει ότι 646 Ιρανοί έχουν χάσει τη ζωή τους στις διαδηλώσεις μεταξύ των οποίων 505 διαδηλωτές και 9 παιδιά.

O Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει ότι η χρήση βίας από το ιρανικό καθεστώς αποτελεί «κόκκινη γραμμή», την οποία – όπως δήλωσε – η Τεχεράνη «φαίνεται να αρχίζει να ξεπερνά». Την ίδια ώρα, ο Λευκός Οίκος εξετάζει «πολύ ισχυρές επιλογές», από τη διπλωματία έως και στρατιωτικά πλήγματα.

Καθώς οι οργισμένες διαμαρτυρίες εισέρχονται στην τρίτη εβδομάδα τους, ωθώντας το Ιράν στα πρόθυρα της αλλαγής, η θεοκρατική κυβέρνηση προσπαθεί να κρατηθεί στην εξουσία καταστέλλοντας βάναυσα τις αυξανόμενες διαδηλώσεις.

Οι κυβερνώντες κληρικοί του Ιράν έχουν αντιμετωπίσει μαζικές διαμαρτυρίες πολλές φορές στο παρελθόν, αλλά το καθεστώς βρίσκεται τώρα υπό αυξανόμενη πίεση καθώς ένα αυξανόμενο κίνημα της αντιπολίτευσης απαιτεί θεμελιώδεις αλλαγές. Οι διαμαρτυρίες αρχικά επικεντρώθηκαν σε οικονομικές διεκδικήσεις, αλλά έκτοτε έχουν εξελιχθεί σε ένα ευρύτερο κίνημα κατά του καθεστώτος που κυβερνά το Ιράν εδώ και δεκαετίες.

«Υπάρχει συστηματική κακοδιαχείριση, διαφθορά και καταστολή, και γι’ αυτό ο κόσμος θέλει να εξαφανιστεί η Ισλαμική Δημοκρατία», δήλωσε στο CNN η Χόλι Ντάγκρες, ερευνήτρια στο Ινστιτούτο της Ουάσινγκτον.

Kρίσιμη σύσκεψη στον Λευκό Οίκο σήμερα για το Ιράν

Ο Αμερικανός πρόεδρος, όπως μεταδίδει το ΒΒC, ενημερώθηκε για ένα ευρύ φάσμα μυστικών και στρατιωτικών μέσων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο Ιράν. Oι επιθέσεις με πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς παραμένουν μια επιλογή για ενδεχόμενη αμερικανική επέμβαση, αλλά αξιωματούχοι του Πενταγώνου παρουσίασαν επίσης και άλλες λύσεις, όπως κυβερνοεπιθέσεις, σύμφωνα με σχετικό δημοσίευμα.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ έχει εκδώσει ταξιδιωτική οδηγία και ζητεί από τους υπηκόους του να μην ταξιδεύουν στο Ιράν ή αν βρίσκονται στη χώρα να την εγκαταλείψουν άμεσα, ενώ και το γειτονικό Ισραήλ βρίσκεται σε κατάσταση ύψιστου συναγερμού για παν ενδεχόμενο.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε τη Δευτέρα την επιβολή δασμού 25% σε προϊόντα από χώρες που έχουν εμπορικές σχέσεις με το Ιράν ενώ την ίδια ώρα ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι η Τεχεράνη είναι ανοιχτή σε συνομιλίες με την Ουάσινγκτον, αλλά παραμένει ταυτόχρονα «έτοιμη για πόλεμο» εάν χρειαστεί.

