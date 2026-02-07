14 κοινότητες της Οιχαλίας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Δέκα τέσσερις κοινότητες του Δήμου Οιχαλίας κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για 3 μήνες, μέχρι τις 4 Μαΐου, σύμφωνα με απόφαση του γ.γ. Πολιτικής Προστασίας Νίκου Παπαευσταθίου.

Ειδικότερα, ο γ.γ. ενέκρινε την κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας των Δημοτικών Κοινοτήτων Αγριλόβουνου, Άνω Μέλπειας, Δασοχωρίου, Διαβολιτσίου, Καρνασίου και Κάτω Μέλπειας της Δημοτικής Ενότητας Ανδανίας. Ζευγολατιού, Καλλιρροής και Πολίχνης της Δημοτικής Ενότητας Μελιγαλά. Βασιλικού, Δωρίου, Κόκλα, Μάλθης και Χρυσοχωρίου της Δημοτικής Ενότητας Δωρίου.

Η κήρυξη αποφασίστηκε για “την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και την διαχείριση των συνεπειών (πλημμύρες, κατολισθήσεις) που προέκυψαν από έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις), τα οποία εκδηλώθηκαν στις 4 και 5 Φεβρουαρίου 2026 στις ανωτέρω περιοχές, σύμφωνα με έγγραφο του Δήμου Οιχαλίας στις 6 Φεβρουαρίου”.

Και αναφέρεται πως “η εν λόγω κήρυξη θα ισχύει από την ημερομηνία εκδήλωσης του φαινομένου και για 3 μήνες, ήτοι έως και 4 Μαΐου 2026. Μετά το πέρας του καθορισθέντος χρόνου, θα γίνει, δίχως νέο έγγραφο, άρση της παραπάνω κατάστασης Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας”.

