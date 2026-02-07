Αποφάσεις Περιφερειακής Επιτροπής για έργα σε Λακωνία, Αργολίδα και Κορινθία

Αποφάσεις για έργα οδικής συντήρησης, αντιπλημμυρικής προστασίας και αγροτικών υποδομών έλαβε η Περιφερειακή Επιτροπή Πελοποννήσου, η οποία συνεδρίασε υπό την προεδρία του αναπληρωτή περιφερειάρχη Χρήστου Λαμπρόπουλου.

Κατά τη συνεδρίαση εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου συντήρησης και αποκατάστασης της επαρχιακής οδού Λυγουριό – Δίμαινα, με προϋπολογισμό 300.000 ευρώ. Το έργο αφορά παρεμβάσεις στο υφιστάμενο οδικό δίκτυο.

Εγκρίθηκε επίσης η δημοπράτηση έργου καθαρισμών κοίτης ρεμάτων και ποταμών και συντήρησης τεχνικών έργων, προϋπολογισμού 300.000 ευρώ, για περιοχές του Δήμος Σικυωνίων της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, στο πλαίσιο δράσεων αντιπλημμυρικής προστασίας.

Παράλληλα, η Περιφερειακή Επιτροπή ενέκρινε το Βασικό Πρόγραμμα Αγροτικού Εξηλεκτρισμού για την Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας, που αφορά παρεμβάσεις σε αγροτικές υποδομές.