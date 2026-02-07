eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Σάββατο, 07 Φεβρουαρίου 2026 17:23

Αποφάσεις Περιφερειακής Επιτροπής για έργα σε Λακωνία, Αργολίδα και Κορινθία

Γράφτηκε από την

Αποφάσεις Περιφερειακής Επιτροπής για έργα σε Λακωνία, Αργολίδα και Κορινθία

Premium Strom

 

Αποφάσεις για έργα οδικής συντήρησης, αντιπλημμυρικής προστασίας και αγροτικών υποδομών έλαβε η Περιφερειακή Επιτροπή Πελοποννήσου, η οποία συνεδρίασε υπό την προεδρία του αναπληρωτή περιφερειάρχη Χρήστου Λαμπρόπουλου.

Κατά τη συνεδρίαση εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου συντήρησης και αποκατάστασης της επαρχιακής οδού Λυγουριό – Δίμαινα, με προϋπολογισμό 300.000 ευρώ. Το έργο αφορά παρεμβάσεις στο υφιστάμενο οδικό δίκτυο.

Εγκρίθηκε επίσης η δημοπράτηση έργου καθαρισμών κοίτης ρεμάτων και ποταμών και συντήρησης τεχνικών έργων, προϋπολογισμού 300.000 ευρώ, για περιοχές του Δήμος Σικυωνίων της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, στο πλαίσιο δράσεων αντιπλημμυρικής προστασίας.

Παράλληλα, η Περιφερειακή Επιτροπή ενέκρινε το Βασικό Πρόγραμμα Αγροτικού Εξηλεκτρισμού για την Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας, που αφορά παρεμβάσεις σε αγροτικές υποδομές.

Κατηγορία Υποδομές
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις