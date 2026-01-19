Πέθανε ο Ιταλός σχεδιαστής μόδας Βαλεντίνο

19:18 19/01
Την είδηση του θανάτου του μετέδωσαν η εφημερίδα La Repubblica και το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων ANSA.
«Ο ιδρυτής μας, Βαλεντίνο Γκαραβάνι, απεβίωσε σήμερα στην κατοικία του στη Ρώμη, περιτριγυρισμένος από αγαπημένα του πρόσωπα.
Η έκθεση σε λαϊκό προσκύνημα θα τελεστεί στην PM23 στην Piazza Mignanelli 23 την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου και την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου, από τις 11:00 π.μ. έως τις 6:00 μ.μ.
Η κηδεία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου στη Βασιλική Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, στην Piazza della Repubblica 8 στη Ρώμη, στις 11 π.μ.», ανέφερε το ίδρυμά του.
ΑΠΕ - ΜΠΕ