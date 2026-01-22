Ο Ντ.Τραμπ υπέγραψε τον ιδρυτικό χάρτη του «Συμβουλίου Ειρήνης» στο Νταβός

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε σήμερα στο Νταβός της Ελβετίας τον ιδρυτικό χάρτη του «Συμβουλίου Ειρήνης» λίγη ώρα αφού διαβεβαίωσε ότι θα εργαστεί «σε συντονισμό» με τον ΟΗΕ.

«Συγχαρητήρια πρόεδρε Τραμπ, ο χάρτης είναι πλέον σε ισχύ και το Συμβούλιο Ειρήνης είναι πλέον ένας επίσημος διεθνής οργανισμός», δήλωσε η Κάρολαϊν Λέβιτ, εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, στη διάρκεια αυτής της τελετής παρουσία περίπου 20 ηγετών κρατών που αποδέχθηκαν την πρόταση της Ουάσινγκτον να συμμετέχουν σε αυτό.

Αρχικά το «Συμβούλιο Ειρήνης» είχε σχεδιαστεί για να επιβλέπει την ανασυγκρότηση της Γάζας. Ωστόσο, ο «ιδρυτικός του χάρτης» του προβλέπει μια πολύ ευρύτερη εντολή, αναθέτοντάς του αποστολή πολύ πιο εκτεταμένη που θα το εμπλέξει στη διαχείριση και άλλων συγκρούσεων.

Η Γάζα είναι η περιοχή «όπου το Συμβούλιο Ειρήνης πραγματικά ξεκίνησε (...) Πιστεύω ότι μπορούμε να το επεκτείνουμε και σε άλλα ζητήματα εφόσον πετύχουμε στη Γάζα», δήλωσε ο Τραμπ.

«Μόλις συγκροτηθεί πλήρως το Συμβούλιο, θα μπορούμε να κάνουμε πάνω- κάτω ό,τι θέλουμε και θα το κάνουμε σε συντονισμό με τον ΟΗΕ», πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος, επικρίνοντας για μία ακόμη φορά τον Οργανισμό ότι «δεν χρησιμοποίησε» «το απίστευτο δυναμικό» που διαθέτει.

ΑΠΕ-ΜΠΕ