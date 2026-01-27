Μαργέλης κατά Κεφαλογιάννη στην πίτα των δικηγόρων: “Ωμή παρέμβαση στο οικογενειακό δίκαιο” (βίντεο-φωτογραφίες)

Στο Δικαστικό Μέγαρο Καλαμάτας που είχε… πλημμυρίσει για μία ακόμη φορά εξαιτίας της βροχόπτωσης έκοψε χθες το πρωί την πίτα του ο Δικηγορικός Σύλλογος Καλαμάτας.

Το “παρών” στην κοπή της πίτας έδωσαν μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου, αυτοδιοικητικοί, εκπρόσωποι των Σωμάτων Ασφαλείας και πρόεδροι φορέων, που διαπίστωσαν στην πράξη τα μεγάλα προβλήματα που έχουν τα δικαστήρια της Καλαμάτας, που είχαν γεμίσει με νερά με μία… συνηθισμένη μπόρα.

Την κατάσταση περιέγραψε με γλαφυρό τρόπο στο χαιρετισμό του ο πρόεδρος του Συλλόγου Δικαστικών Υπαλλήλων Ανδρέας Πατσιώτης λέγοντας πως “το Δικαστικό Μέγαρο πρέπει να ενταχθεί στα μνημεία της Μεσσηνίας, γιατί είναι ταυτόχρονα και πολυλίμνιο και έχει και καταρράκτες”, εστιάζοντας στα πολλά προβλήματα που έχει εδώ και χρόνια το κτήριο.

Τον Φεβρουάριο η σύμβαση ενεργειακής αναβάθμισης

Από τη μεριά του ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος στο χαιρετισμό του τοποθετήθηκε για το σοβαρό αυτό ζήτημα και έκανε γνωστό πως ξεπεράστηκαν τα όποια προβλήματα υπήρξαν με τις προσφυγές των εργολάβων. Επισήμανε μάλιστα πως μέσα στον Φεβρουάριο θα προχωρήσει η υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο και στη συνέχεια θα ξεκινήσουν τα έργα για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτηρίου, ύψους 4,8 εκατομμυρίων ευρώ.

Την εκδήλωση άνοιξε με την ομιλία του ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας Κώστας Μαργέλης, που αντέδρασε έντονα και εξαπέλυσε επίθεση κατά της Υπουργού Όλγας Κεφαλογιάννη για την τροπολογία που αφορά τη γονική μέριμνα και επιμέλεια ανηλίκων σε περίπτωση διάστασης ή διαζυγίου των γονέων, που ψηφίστηκε στις 19 Δεκεμβρίου σε άσχετο νομοσχέδιο για την ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.

“Πρόκειται για την ωμή παρέμβαση που έγινε στο οικογενειακό δίκαιο.

Η πρόσφατη νομοθέτηση ιδιωτικής χρήσης συναντάται μόνο σε υποανάπτυκτες χώρες ή σε αυταρχικά καθεστώτα. Υπουργός της κυβέρνησης που ήταν δυσαρεστημένη από μία απόφαση οικογενειακού δικαίου που αφορούσε την επιμέλεια των τέκνων της, με κατεπείγουσα τροπολογία θέλησε να τροποποιήσει το νόμο σε ένα άσχετο νομοσχέδιο, με σκοπό να ξαναγίνει η δίκη, αντί να περιμένει την έφεση.

Η εν λόγω τροποποίηση έγινε χωρίς να έχει προηγηθεί καμία διαβούλευση και έχει πολλά νομοτεχνικά προβλήματα”.

Ακόμη ο κ. Μαργέλης μίλησε για το πρόβλημα με τις διαρροές προανακριτικών δικογραφιών στη δημοσιότητα προς χάρη της τηλεθέασης, αναφέρθηκε στις προσδοκίες που υπάρχουν το 2026 για ταχύτερη δικαιοσύνη και έκανε αναφορά και στη εποχή της τεχνητής νοημοσύνης που ζούμε, λέγοντας χαρακτηριστικά “οι αξίες που δομήθηκε ο νομικός πολιτισμός πρέπει να περιφρουρηθούν, με το δεδομένο ότι η τεχνολογία τείνει να υποκαταστήσει την σκέψη του ανθρώπου και η δικαιοσύνη να υποκατασταθεί από τους αλγορίθμους”.

Χαιρετισμούς ακόμη απηύθυναν η Εισαγγελέας Εφετών Καλαμάτας Άννα Νικητοπούλου, η πρόεδρος Πρωτοδικών Μεσσηνίας Ευαγγελία Τσαπαλιάρη και ο αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας Στάθης Αναστασόπουλος.

Την βασιλόπιτα ευλόγησε ο αρχιμανδρίτης Ευθύμιος Θεοδωρόπουλος, ενώ το φλουρί έτυχε στην δικηγόρο Βασιλική Καραθανάση.

Η εκδήλωση έκλεισε με πλούσιο μπουφέ στο ισόγειο του Δικαστικού Μεγάρου.