Μυστικό σχέδιο της CIA για μόνιμη παρουσία στη Βενεζουέλα

Το CNN, σε αποκλειστικό δημοσίευμά του, αποκαλύπτει πως οι ΗΠΑ εργάζονται για να εδραιώσουν μόνιμη παρουσία της CIA στη Βενεζουέλα μετά την απαγωγή του Νικολάς Μαδούρο.

Η CIA εργάζεται αθόρυβα προκειμένου να εδραιώσει μόνιμη παρουσία των ΗΠΑ στο έδαφος της Βενεζουέλας, προωθώντας τα σχέδια της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα του CNN που επικαλείται πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Οι συζητήσεις μεταξύ της CIA και του Στέιτ Ντιπάρτμεντ έχουν επικεντρωθεί στον τρόπο με τον οποίο θα εδραιωθεί η παρουσία των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα, μετά την απαγωγή του Νικολάς Μαδούρο.

Ενώ το Στέιτ Ντιπάρτμεντ θα έχει εξέχουσα και μακροπρόθεσμη διπλωματική παρουσία στη χώρα, η κυβέρνηση Τραμπ πιθανότατα θα στηριχθεί σε μεγάλο βαθμό στη CIA λόγω της τρέχουσας διαδικασίας πολιτικής μετάβασης και της ασταθούς κατάστασης ασφαλείας.

«Το κράτος υψώνει τη σημαία, αλλά η CIA είναι αυτή που ασκεί πραγματικά την επιρροή» δήλωσε στο CNN μια πηγή που είναι εξοικειωμένη με το σχέδιο, σημειώνοντας ότι οι βραχυπρόθεσμοι στόχοι της υπηρεσίας περιλαμβάνουν τη δημιουργία των προϋποθέσεων για διπλωματικές επαφές – συμπεριλαμβανομένης της οικοδόμησης σχέσεων με τους ντόπιους – και την παροχή ασφάλειας.

Βραχυπρόθεσμα, μέχρι να ανοίξει επίσημη πρεσβεία, Αμερικανοί αξιωματούχοι θα έχουν ως έδρα τους παράρτημα της CIA, όπου σχεδιάζεται να ξεκινήσουν άτυπες επαφές με μέλη διαφορετικών παρατάξεων της κυβέρνησης της Βενεζουέλας, καθώς και με πρόσωπα της αντιπολίτευσης. Παράλληλα, θα στοχεύουν τρίτα μέρη που μπορεί να συνιστούν απειλή, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

«Η δημιουργία ενός παραρτήματος αποτελεί πρώτη προτεραιότητα. Πριν από τα διπλωματικά κανάλια, το παράρτημα μπορεί να βοηθήσει στη δημιουργία καναλιών επικοινωνίας με τις υπηρεσίες πληροφοριών της Βενεζουέλας, επιτρέποντας συνομιλίες που οι διπλωμάτες δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση» δήλωσε πρώην αξιωματούχος της αμερικανικής κυβέρνησης. Η CIA αρνήθηκε να σχολιάσει το ζήτημα.

Οι ΗΠΑ στέλνουν συστηματικά επικεφαλής της CIA ή ανώτερους αξιωματούχους των μυστικών υπηρεσιών για να πραγματοποιήσουν κρίσιμες συναντήσεις με ηγέτες από όλο τον κόσμο, προκειμένου να συζητήσουν ευαίσθητα θέματα που βασίζονται σε πληροφορίες που έχουν συλλέξει οι μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ.

Ο διευθυντής της CIA, Τζον Ράτκλιφ, ήταν ο πρώτος ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ που επισκέφθηκε τη Βενεζουέλα μετά την επιχείρηση κατά του Μαδούρο, συναντώντας την προσωρινή πρόεδρο Ντέλσι Ροντρίγκες και στρατιωτικούς ηγέτες νωρίτερα αυτό το μήνα.

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του, μεταξύ άλλων, ο Ράτκλιφ παρέδωσε στη νέα ηγεσία το μήνυμα πως «η Βενεζουέλα δεν μπορεί πλέον να αποτελεί ασφαλές καταφύγιο για τους αντιπάλους της Αμερικής».

Η CIA πιθανότατα θα ενημερώνει τους αξιωματούχους της Βενεζουέλας σχετικά με αμερικανικές πληροφορίες που σχετίζονται με τους εν λόγω αντιπάλους -συμπεριλαμβανομένης της Κίνας, της Ρωσίας και του Ιράν-, ανέφερε άλλη πηγή στο αμερικανικό δίκτυο.

«Αν πρόκειται να ενημερώσετε τη Βενεζουέλα για τις ανησυχίες σχετικά με την Κίνα, τη Ρωσία και το Ιράν, αυτό δεν θα το κάνει το Στέιτ Ντιπάρτμεντ. Το DNI (Γραφείο του Διευθυντή Εθνικών Πληροφοριών) θα πρέπει να αποφασίσει τι θα αποχαρακτηρίσει για να το μοιραστεί, και στη συνέχεια οι πράκτορες πληροφοριών θα κάνουν την ενημέρωση» είπε ο πρώην αξιωματούχος.

Ο ρόλος της CIA

Αξιωματικοί της CIA βρίσκονταν στη Βενεζουέλα τους μήνες που προηγήθηκαν της επιχείρησης απαγωγής του Μαδούρο. Τον Αύγουστο, η υπηρεσία είχε εγκαταστήσει μυστικά μια μικρή ομάδα στο εσωτερικό της χώρας για να παρακολουθεί τις συνήθειες, τις τοποθεσίες και τις κινήσεις του Μαδούρο, κάτι που βοήθησε στην επιχείρηση στις αρχές του μήνα, σύμφωνα με πηγές που είναι εξοικειωμένες με τα σχέδια.

Σημειώνεται πως, σημαντικό ρόλο έπαιξε μια πηγή της CIA που δραστηριοποιούνταν εντός της βενεζουελάνικης κυβέρνησης και βοήθησε τις Ηνωμένες Πολιτείες να εντοπίσουν την τοποθεσία και τις κινήσεις του Μαδούρο πριν από τη απαγωγή του, όπως ανέφερε στο CNN πηγή που είχε ενημερωθεί για την επιχείρηση.

Η πολιτική απόφαση της κυβέρνησης να υποστηρίξει τη Ροντρίγκες έναντι της ηγέτιδας της αντιπολίτευσης Μαρία Ματσάδο επηρεάστηκε επίσης από απόρρητη ανάλυση της CIA σχετικά με τις βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις της πιθανής απομάκρυνσής του, ανέφερε το CNN.

Μετά την απαγωγή του Μαδούρο, η CIA στρέφει τώρα την προσοχή της στην άσκηση της επιρροής των ΗΠΑ στο εσωτερικό της Βενεζουέλας και την αξιολόγηση της απόδοσης της νέας ηγεσίας.

Ωστόσο, σύμφωνα με πηγές, οι Αμερικανοί αξιωματούχοι που συμμετέχουν στις αρχικές συζητήσεις σχεδιασμού εξακολουθούν να περιμένουν από τον Λευκό Οίκο να διατυπώσει με σαφήνεια τους ευρύτερους στόχους της αποστολής, παρά την δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι η κυβέρνησή του θα «διοικήσει» τη χώρα μετά την απαγωγή του Μαδούρο.

«Αυτό το καθιστά πιο δύσκολο» παραδέχτηκε η πρώτη πηγή, προσθέτοντας ότι οι Αμερικανοί αξιωματούχοι σχεδιάζουν πρώτα να εδραιώσουν την παρουσία τους στο εσωτερικό της Βενεζουέλας και αναμένουν να εστιάσουν στον πραγματικό στόχο αργότερα. Επομένως, τα μακροπρόθεσμα σχέδια της κυβέρνησης Τραμπ για τη Βενεζουέλα παραμένουν ασαφή, συμπεριλαμβανομένου του χρονοδιαγράμματος για την επαναλειτουργία της αμερικανικής πρεσβείας στο Καράκας.

Πηγή: news247.gr